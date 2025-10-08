  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Палмер вернется не раньше ноября – возможно, после последней паузы на матчи сборных
1

Палмер вернется не раньше ноября – возможно, после последней паузы на матчи сборных

Коул Палмер вернется на поле в лучшем случае через месяц.

Daily Mail сообщает, что полузащитник «Челси» будет отсутствовать еще несколько недель и, вероятно, вернется только в ноябре. При этом пока неясно, до последней паузы на матчи сборных или после нее.

Палмер восстанавливается от травмы мышц паха. Хирургическое вмешательство не потребовалось.

В этом сезоне Коул провел три игры в АПЛ и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Как вам дерби?19343 голоса
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
logoКоул Палмер
logoтравмы
logoЗдоровье
logoЧелси
logoСборная Англии по футболу
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Палмер зарегистрировал торговую марку Cold Palmer и автограф. Хавбек «Челси» сможет продавать дроны, мыло, соль для ванн, закуски, бритвенные лезвия, чехлы для телефонов, плюшевых мишек
16вчера, 18:43
Палмер взял бы Месси, Неймара, Куртуа, себя и Равела Моррисона в команду для игры 5 на 5
43 октября, 15:36
Палмер из-за травмы паха пропустит матчи с «Брайтоном», «Бенфикой» и «Ливерпулем». «Челси» решил поберечь хавбека
926 сентября, 10:24
Главные новости
Роберто Мартинес: «Роналду уже не тот, что прежде, но всегда находит способ принести пользу. Он провел больше 200 матчей за сборную и продолжает подавать пример. Его запомнят навсегда»
220 минут назад
Футбольный морской бой – всех на дно? Битва начинается!
23 минуты назадТесты и игры
Решение по делу о 130 нарушениях «Ман Сити» могут объявить в этом месяце
226 минут назад
«Штаны Шакила О’Нила?» Модрич высмеял наряд Камавинга, в котором он приехал в сборную Франции
3953 минуты назадФото
У «Челси» самый дорогой состав в мире – 1,8 млрд евро. «Реал» – 2-й, «Арсенал» – 4-й, «Барселона» – 7-я, «МЮ» – 12-й, «Зенит» – 63-й, ЦСКА – 80-й, «Локомотив» – 98-й, «Динамо» – 99-е (CIES)
3154 минуты назад
Чернышов о Гарсии в «Спартаке»: «Как это возможно, что ведущий клуб России приглашает тренера испанских середняков? Мостовой – величина, которая могла бы возглавить такую серьезную команду»
29сегодня, 19:19
Глава УЕФА Чеферин: «Роналду – одно из трех величайших имен в истории футбола. Я никогда не видел никого с таким желанием соревноваться. На перечисление его достижений ушло бы два часа»
46сегодня, 18:56
Лапорта про игру «Барселоны» в США: «Благодарны Ла Лиге за возможность стать ближе к одному из ключевых рынков. Матч в Майами станет великолепным зрелищем»
34сегодня, 18:42
Рэтклифф об Амориме в «МЮ»: «За три года Рубен должен доказать, что он прекрасный тренер. Посмотрите на Артету в «Арсенале», мы должны проявить терпение»
53сегодня, 18:36
«Барселона» про матч в США: «Цель – способствовать росту на международном уровне, укреплению позиций Ла Лиги как одного из ведущих мировых турниров, первопроходца и примера для подражания»
7сегодня, 18:32
Ко всем новостям
Последние новости
Чеферин о новом формате ЛЧ: «Раньше мы уже к декабрю знали, кто в плей-офф, а в прошлом сезоне выход «Сити» и «ПСЖ» был под вопросом до последнего тура. Мы довольны»
8 минут назад
Netflix хочет купить права на показ матчей Лиги чемпионов. УЕФА рассчитывает заработать 5 млрд евро на новой схеме продаже трансляций
318 минут назад
Андреас Перейра: «База «Палмейраса» лучше, чем «МЮ»
4сегодня, 19:09
Эстевао о прозвище Мессиньо: «Ни мне, ни моей семье оно не нравилось, моим кумиром был Неймар. Такие клички – ноша, которую ты не выбирал»
1сегодня, 19:02
207 человек с билетами не попали на игру «Кайрат» – «Реал», по 75 уже возвращены деньги. Полиция начала проверку
8сегодня, 17:39
Пас признан лучшим молодым игроком Серии А второй месяц подряд
8сегодня, 17:13
«Амкар» сыграет с «Акроном-2». Пермяки, ждем всех на домашней игре против тольяттинцев!
сегодня, 17:00Реклама
Чернышов о «Спартаке»: «Ни игра, ни результаты никого не устраивают. Весну провалили, начинали с возможностью выиграть чемпионат, но даже не попали в призеры»
14сегодня, 16:59
Консейсау возглавил «Аль-Иттихад»
1сегодня, 16:42Фото
Кисляк – лучший игрок ЦСКА в сентябре. Хавбек победил в голосовании болельщиков второй раз подряд
2сегодня, 16:27