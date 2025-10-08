Палмер вернется не раньше ноября – возможно, после последней паузы на матчи сборных
Коул Палмер вернется на поле в лучшем случае через месяц.
Daily Mail сообщает, что полузащитник «Челси» будет отсутствовать еще несколько недель и, вероятно, вернется только в ноябре. При этом пока неясно, до последней паузы на матчи сборных или после нее.
Палмер восстанавливается от травмы мышц паха. Хирургическое вмешательство не потребовалось.
В этом сезоне Коул провел три игры в АПЛ и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
