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«МЮ» был шокирован решением Гвардиолы возглавить «Сити». «Юнайтед» вел переговоры с тренером в 2015-м и считал, что договоренность близка

«Манчестер Юнайтед» был шокирован переходом Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Как рассказал журналист Мигель Дилэйни в своей книге States of Play, в конце 2015 года «Юнайтед» вел переговоры с испанским специалистом, который в тот момент работал с «Баварией». Гвардиоле предлагали возглавить манкунианцев по истечении срока его контракта с мюнхенцами. 

Руководство «красных дьяволов» считало, что договоренность с тренером близка. В «Юнайтед» были убеждены, что история и авторитет клуба убедят Гвардиолу. Еще одним аргументом была его дружба с Алексом Фергюсоном

В «Манчестер Юнайтед» испытали «неподдельный шок», узнав о решении Пепа перейти в «Манчестер Сити». Это случилось в декабре того же года. 

Гвардиола возглавляет «горожан» с сезона-2016/17. Во главе команды он выиграл 18 трофеев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Independent
logoМанчестер Юнайтед
logoАлекс Фергюсон
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
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