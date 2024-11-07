«МЮ» был шокирован решением Гвардиолы возглавить «Сити». «Юнайтед» вел переговоры с тренером в 2015-м и считал, что договоренность близка

«Манчестер Юнайтед» был шокирован переходом Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Как рассказал журналист Мигель Дилэйни в своей книге States of Play, в конце 2015 года «Юнайтед» вел переговоры с испанским специалистом, который в тот момент работал с «Баварией». Гвардиоле предлагали возглавить манкунианцев по истечении срока его контракта с мюнхенцами.

Руководство «красных дьяволов» считало, что договоренность с тренером близка. В «Юнайтед» были убеждены, что история и авторитет клуба убедят Гвардиолу . Еще одним аргументом была его дружба с Алексом Фергюсоном .

В «Манчестер Юнайтед » испытали «неподдельный шок», узнав о решении Пепа перейти в «Манчестер Сити ». Это случилось в декабре того же года.

Гвардиола возглавляет «горожан» с сезона-2016/17. Во главе команды он выиграл 18 трофеев.