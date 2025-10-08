Кейн не сыграет за Англию против Уэльса в товарищеском матче, но будет готов к игре отбора ЧМ с Латвией
Харри Кейн проведет один матч за сборную Англии в эту паузу.
Главный тренер национальной команды Томас Тухель сообщил на пресс-конференции, что форвард пропустит товарищеский матч против Уэльса, который состоится завтра.
По словам Тухеля, Харри получил болезненный ушиб в матче «Баварии» с «Айнтрахтом» (3:0) в 6-м туре Бундеслиги.
Однако немец выразил уверенность, что Кейн будет готов к отборочному матчу чемпионата мира против Латвии 14 октября.
Статистику 32-летнего нападающего можно увидеть здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
