Кейн не сыграет за Англию против Уэльса в товарищеском матче, но будет готов к игре отбора ЧМ с Латвией

Харри Кейн проведет один матч за сборную Англии в эту паузу.

Главный тренер национальной команды Томас Тухель сообщил на пресс-конференции, что форвард пропустит товарищеский матч против Уэльса , который состоится завтра.

По словам Тухеля, Харри получил болезненный ушиб в матче «Баварии» с «Айнтрахтом» (3:0) в 6-м туре Бундеслиги.

Однако немец выразил уверенность, что Кейн будет готов к отборочному матчу чемпионата мира против Латвии 14 октября.

Статистику 32-летнего нападающего можно увидеть здесь .