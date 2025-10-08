Решение по делу о 130 нарушениях «Ман Сити» могут объявить в этом месяце

«Манчестер Сити» может узнать решение по резонансному делу уже в октябре.

«Горожане» с 2023 года обвиняются в 130 нарушениях финансовых правил АПЛ. Слушания начались осенью 2024-го и завершились в декабре. Вердикт пока не озвучен.

The Independent сообщает, что руководство лиги готовится к тому, что решение будет объявлено в этом месяце. Разговоров на этот счет становится все больше.

