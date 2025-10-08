Чернышов о Гарсии в «Спартаке»: «Как это возможно, что ведущий клуб России приглашает тренера испанских середняков? Мостовой – величина, которая могла бы возглавить такую серьезную команду»

Андрей Чернышов предложил «Спартаку» назначить тренером Александра Мостового.

«Что касается Луиса Гарсии в «Спартаке », ведущий российский клуб, который каждый год борется за высокие задачи и подписывает сильных футболистов, приглашает специалиста, тренировавшего средние испанские команды. Как это вообще возможно?

К нам приезжали работать Адвокат , Хиддинк , Спаллетти и Виллаш-Боаш, есть тренеры, выигрывавшие титулы в Европе и известные в мировом футболе. А сейчас опять приглашаем кого-то непонятного. У нас уже были тренеры, которые скакали по бровкам, прыгали и бегали. Что они дают российскому футболу и конкретному клубу?

Выпускаем каждый год большое количество тренеров, которые прошли хороший футбольный и игровой путь. Но, выпуская наших тренеров, вообще на них не ориентируемся и не смотрим.

Считаю, что Александр Мостовой – величина и фигура, которая могла бы возглавить такой серьезный клуб, как «Спартак». Дело не только в главном тренере, но и в его помощниках. Самое главное – собрать хороший и сильный тренерский штаб. Есть много примеров, когда в Европе доверяли тренерам без опыта, но у них большая харизма, они давали результат. Пошел бы по пути назначения нашего легендарного игрока в прошлом на пост тренера «Спартака», – сказал бывший сотрудник красно-белых.