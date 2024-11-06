Гвардиола на вопрос о работе в сборной Бразилии: «После 1:4 я больше не вариант для них. Стремлюсь вернуть «Сити» на его топ-уровень»

Пеп Гвардиола ответил на вопрос о возможности возглавить сборную Бразилии.

Во вторник «Манчестер Сити » под руководством испанского специалиста потерпел поражение от «Спортинга » в Лиге чемпионов (1:4).

«После поражения со счетом 1:4 я больше не вариант для Бразилии . Больше, чем когда-либо, я стремлюсь к тому, чтобы вернуть команду [«Сити»] на ее топ-уровень», – сказал Гвардиола .