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Премьер Нидерландов об инциденте после матча «Аякса» и «Маккаби»: «Антисемитские нападения на израильтян совершенно неприемлемы»

Премьер Нидерландов назвал неприемлемым нападение на фанатов «Маккаби».

После матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0) произошла серия нападений на болельщиков клуба из Израиля.

«Нападения на израильтян, носящие антисемитский характер, совершенно неприемлемы.

Я нахожусь в тесном контакте со всеми вовлеченными сторонами и поговорил по телефону с Биньямином Нетаньяху, чтобы подчеркнуть, что виновные будут выявлены и привлечены к ответственности.

Ситуация в Амстердаме сейчас снова спокойная», – написал премьер-министр Нидерландов Дик Схоф.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер Дика Схофа
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