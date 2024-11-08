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Гол Кордобы «Крыльям» признан лучшим в октябре в Мир РПЛ. «Краснодар» выиграл все три награды от лиги за месяц

Джон Кордоба – автор Winline гола октября в РПЛ.

На 42-й минуте матча против «Крыльев Советов» (2:1) в 13-м туре Мир РПЛ нападающий «Краснодара» получил мяч на правом фланге атаки и ударом в касание с 35 метров направил его в ворота.

Мяч по высокой дуге перелетел Ивана Ломаева и влетел в сетку.

10 экспертов и большинство болельщиков в голосовании выбрали гол Кордобы.

Отметим, что «Краснодар» выиграл все три награды от РПЛ по итогам месяца. Кордобу признали лучшим игроком октября, Мурада Мусаева – лучшим тренером.

Фото: скриншоты трансляции «Матч Премьер»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoДжон Кордоба
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