«Краснодар» не чемпионская команда, нет уверенности в себе. «Локо» и «Зенит» сместят его с 1-го места, и не забывайте про ЦСКА, «Динамо» и «Спартак». Джанашия про Мир РПЛ
Заза Джанашия не верит в победу «Краснодара» в Мир РПЛ.
«Краснодар» не чемпионская команда. Сейчас «Локомотив» и «Зенит» наберут ход и сместят «Краснодар» с первого места. И не забывайте про ЦСКА, «Динамо» и «Спартак».
У «Краснодара» нет уверенности в себе. И все-таки в команде нет достаточного количества футболистов, которые правда выступают на высоком уровне. Сейчас еще начнутся холода, а в «Краснодаре» очень много иностранцев. Им будет тяжело играть в следующих матчах», – сказал бывший форвард «Локомотива».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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