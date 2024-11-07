«Краснодар» не чемпионская команда, нет уверенности в себе. «Локо» и «Зенит» сместят его с 1-го места, и не забывайте про ЦСКА, «Динамо» и «Спартак». Джанашия про Мир РПЛ

Заза Джанашия не верит в победу «Краснодара» в Мир РПЛ.

«Краснодар» не чемпионская команда. Сейчас «Локомотив» и «Зенит » наберут ход и сместят «Краснодар» с первого места. И не забывайте про ЦСКА , «Динамо » и «Спартак».

У «Краснодара » нет уверенности в себе. И все-таки в команде нет достаточного количества футболистов, которые правда выступают на высоком уровне. Сейчас еще начнутся холода, а в «Краснодаре» очень много иностранцев. Им будет тяжело играть в следующих матчах», – сказал бывший форвард «Локомотива ».