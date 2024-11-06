Кордоба получил приз Winline лучшему футболисту РПЛ в октябре

Джон Кордоба признан лучшим футболистом октября в РПЛ.

Нападающий «Краснодара» стал обладателем награды Winline лучшему игроку месяца в Мир РПЛ по итогам октября.

На звание футболиста месяца вместе с Джоном Кордобой также претендовали Андрей Мостовой («Зенит»), Зелимхан Бакаев («Химки»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА) и Стефан Лончар («Акрон»).

Форвард «Краснодара» стал лучшим в двух голосованиях: за него проголосовали все эксперты РПЛ и четыре из пяти комментаторов «Матч ТВ» Только в голосовании болельщиков колумбиец уступил первое место Мостовому.

В трех матчах октября Кордоба забил три мяча и сделал одну результативную передачу.