Кордоба получил приз Winline лучшему футболисту РПЛ в октябре
Джон Кордоба признан лучшим футболистом октября в РПЛ.
Нападающий «Краснодара» стал обладателем награды Winline лучшему игроку месяца в Мир РПЛ по итогам октября.
На звание футболиста месяца вместе с Джоном Кордобой также претендовали Андрей Мостовой («Зенит»), Зелимхан Бакаев («Химки»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА) и Стефан Лончар («Акрон»).
Форвард «Краснодара» стал лучшим в двух голосованиях: за него проголосовали все эксперты РПЛ и четыре из пяти комментаторов «Матч ТВ» Только в голосовании болельщиков колумбиец уступил первое место Мостовому.
В трех матчах октября Кордоба забил три мяча и сделал одну результативную передачу.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт РПЛ
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