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Карпин о невызове Головина: «Он приезжал в октябре после непростой травмы, весь последний месяц играет с дискомфортом. Эта пауза должна помочь ему восстановиться»

Валерий Карпин объяснил, почему не вызвал Александра Головина на ноябрьский сбор.

На сбор вызвано 29 футболистов. Команда сыграет двумя разными составами в матчах с Брунеем и Сирией?

– Да, на всех сборах, на которых у нас было два матча, мы придерживались одного подхода: дать сыграть всем вызванным футболистам. Таким образом мы можем посмотреть всех в деле и дать понять игрокам, что они приезжают в сборную не только тренироваться. Как показывает практика, 2-3 игрока могут приехать на сбор с недомоганиями или повреждениями, поэтому вызвано 29 футболистов. Окончательный состав определится после того, как все пройдут обследование у медицинского штаба сборной.

В составе три игрока из «Краснодара» – будет ли у них какое‑то преимущество при выборе состава на матч с Брунеем?

– Я бы не назвал это преимуществом. Скорее это небольшой плюс, так как у нас игра в Краснодаре, а они знакомы и со стадионом и с болельщиками. Но в первую очередь будем смотреть на уровень готовности, на то, как футболисты будут выглядеть перед матчем.

Почему в окончательном списке нет Александра Головина?

– Он приезжал на октябрьской сбор после непростой травмы голеностопа. Тогда он продолжал испытывать неприятные ощущения и весь последний месяц играет за «Монако» с дискомфортом. Эта пауза на матчи сборной должна помочь ему полностью восстановиться.

Вызван Алексей Миранчук, который в ночь с 9-го на 10 ноября должен сыграть в США против клуба Лионеля Месси – успеет ли он приехать и восстановится к матчам?

– У нас сбор до 19 ноября. Он сыграет 10‑го числа и числа 12‑го прибудет в расположение сборной. До игры с Сирией у него будет достаточно времени, чтобы адаптироваться.

Из расширенного списка в окончательный не попали футболисты, которые постоянно играют в своих клубах и выглядят достойными кандидатами в национальную команду – Литвинов, Сильянов, Сергеев и другие – почему они не вызваны в сборную?

– Практически все эти игроки имеют определенные проблемы со здоровьем. Мы решили их не вызывать по рекомендации врачей, не подвергать риску усугубить повреждения и дать возможность восстановиться, – сказал главный тренер сборной России.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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