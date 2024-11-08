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Корнеев о вратаре «Спартака» Максименко: «Не понимаю, почему он в сборной. Его уровень оставляет желать лучшего»

Игорь Корнеев не понимает, почему в сборную был вызван Александр Максименко.

Сборная России проведет 2 товарищеских матча в текущем месяце – в Краснодаре с командой Брунея (15 ноября) и в Волгограде с командой Сирии (19 ноября).

Вратарь «Спартака» был включен в число 29 футболистов, приглашенных на сбор. 

«Не понимаю, почему Максименко в сборной. Достаточно неубедительно он действовал.

Были какие‑то игры, где у него были моменты, но его уровень оставляет желать лучшего», – сказал бывший тренер сборной России. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoИгорь Корнеев
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoАлександр Максименко
logoМатч ТВ
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