«Максименко – первый из вратарей РПЛ, кто может сейчас уехать за рубеж и хорошо играть там». Кафанов о футболисте «Спартака»
Виталий Кафанов верит, что Александр Максименко может уехать играть в Европу.
«Прошлый сезон стал лучшим в карьере Максименко. Нынешний – как продолжение.
Саша стал сильнее ментально. Он готов и в сборной первым номером быть, и в «Спартаке», и, если куда-то уедет за рубеж, – тоже.
Первый из вратарей РПЛ, кто может сейчас уехать и хорошо играть там – это Максименко. Он очень сильно выступает сейчас, у него самый пик», – сказал тренер вратарей сборной России Кафанов.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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