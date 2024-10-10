«Максименко – первый из вратарей РПЛ, кто может сейчас уехать за рубеж и хорошо играть там». Кафанов о футболисте «Спартака»

Виталий Кафанов верит, что Александр Максименко может уехать играть в Европу.

«Прошлый сезон стал лучшим в карьере Максименко. Нынешний – как продолжение.

Саша стал сильнее ментально. Он готов и в сборной первым номером быть, и в «Спартаке », и, если куда-то уедет за рубеж, – тоже.

Первый из вратарей РПЛ , кто может сейчас уехать и хорошо играть там – это Максименко . Он очень сильно выступает сейчас, у него самый пик», – сказал тренер вратарей сборной России Кафанов.