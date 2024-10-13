Кафанов считает, что Максименко уедет в Европу в ближайшие 1-2 года: «Он уже сейчас готов»
Виталий Кафанов считает, что Александр Максименко готов к переезду в Европу.
Минувшим летом Матвей Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ».
– Кого вы видите следующим вратарем, кто переедет в Европу?
– Саша Максименко в ближайшие 1-2 года. Он уже сейчас готов.
– А Лантратов?
– И Илья Лантратов, и Андрей Лунев тоже сегодня могут играть на этом уровне. Но тренеры и руководители европейских клубов смотрят еще и на возраст. Для руководителей клубов футбол – это прежде всего бизнес, и, приглашая игрока, они рассматривают в перспективе возможность перепродать вратаря в другой клуб и заработать еще какие-то деньги, – сказал тренер вратарей сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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