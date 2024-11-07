Писарев о Дугласе в сборной: «Правильно ли сейчас считать его не иностранцем? Он должен с нового чемпионата им считаться»

Николай Писарев высказался о возможности вызова Дугласа Сантоса в сборную России.

Ранее бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос перестал быть легионером в России. 21 октября президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил 30-летнему капитану «Зенита » гражданство России. 25-го бразилец получил российский паспорт.

– Дуглас будет вызываться в сборную?

– Вы видели его в расширенном списке сборной?

– Он только вчера перестал быть легионером.

– По Дугласу у меня только один вопрос: правильно ли сейчас, по ходу чемпионата получив паспорт, считать его не иностранцем?

Он должен с нового чемпионата им считаться, – сказал тренер сборной России в новом выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Алексей Миранчук, Батраков, Тюкавин, Пиняев, Чалов, Мусаев – в составе сборной России на матчи с Брунеем и Сирией