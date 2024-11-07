Писарев о Дугласе в сборной: «Правильно ли сейчас считать его не иностранцем? Он должен с нового чемпионата им считаться»
Николай Писарев высказался о возможности вызова Дугласа Сантоса в сборную России.
Ранее бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос перестал быть легионером в России. 21 октября президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил 30-летнему капитану «Зенита» гражданство России. 25-го бразилец получил российский паспорт.
– Дуглас будет вызываться в сборную?
– Вы видели его в расширенном списке сборной?
– Он только вчера перестал быть легионером.
– По Дугласу у меня только один вопрос: правильно ли сейчас, по ходу чемпионата получив паспорт, считать его не иностранцем?
Он должен с нового чемпионата им считаться, – сказал тренер сборной России в новом выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
Алексей Миранчук, Батраков, Тюкавин, Пиняев, Чалов, Мусаев – в составе сборной России на матчи с Брунеем и Сирией
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
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