Романцев о Дугласе в сборной России: «Во встрече с Брунеем он точно поможет»
Олег Романцев высказался о возможном приглашении Дугласа Сантоса в сборную России.
— Дуглас Сантос получил российское гражданство. И сразу же пошли разговоры — вызывать его в сборную России или нет. Семак уже заявил, что бразилец наверняка поможет нашей команде. А что думаете вы?
— Не сомневаюсь, что во встрече с Брунеем он точно поможет (смеется). А если серьезно, то это вопрос к Валерию Карпину, – сказал экс-тренер сборной России.
Товарищеский матч Россия – Бруней пройдет 15 ноября в Краснодаре.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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