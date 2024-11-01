Романцев о Дугласе в сборной России: «Во встрече с Брунеем он точно поможет» 

Олег Романцев высказался о возможном приглашении Дугласа Сантоса в сборную России.

— Дуглас Сантос получил российское гражданство. И сразу же пошли разговоры — вызывать его в сборную России или нет. Семак уже заявил, что бразилец наверняка поможет нашей команде. А что думаете вы?

— Не сомневаюсь, что во встрече с Брунеем он точно поможет (смеется). А если серьезно, то это вопрос к Валерию Карпину, – сказал экс-тренер сборной России.

Товарищеский матч Россия – Бруней пройдет 15 ноября в Краснодаре.