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Каштанов о гегемонии «Зенита»: «А это чем вредит? «Бавария» тоже тогда вредит немецкому футболу? Кто мешает покупать таких же футболистов, как они?»

Алексей Каштанов сравнил развитие и возможности «Зенита» и других клубов Мир РПЛ.

«Чем «Зенит» тут вредит? Кто, например, мешает покупать таких же футболистов, как они? Мы не знаем, какие у кого цифры. Я бюджеты не формирую, их выкладывают только по телевизору. Вот покажут цифры, и вы думаете: «Ага, ну все понятно».

Шесть лет чемпион не меняется? А это чем вредит? «Бавария» тоже тогда вредит немецкому футболу? Чемпионы-то там тоже не менялись долго.

Я бы не сказал, что в России только «Зенит» развивается. Почему остальные хуже? Батраков в «Локомотиве» не развивается? В ЦСКА тот же Мусаев, он два в «Балтике» забил в РПЛ, здесь – намного больше. Развивается?

Ваня Обляков развивается? Чалов уехал в Европу. И так можно про каждую команду говорить. Так что ничем «Зенит» не вредит», – заявил форвард «Факела» Алексей Каштанов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
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