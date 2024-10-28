Каштанов о гегемонии «Зенита»: «А это чем вредит? «Бавария» тоже тогда вредит немецкому футболу? Кто мешает покупать таких же футболистов, как они?»

Алексей Каштанов сравнил развитие и возможности «Зенита» и других клубов Мир РПЛ.

«Чем «Зенит » тут вредит? Кто, например, мешает покупать таких же футболистов, как они? Мы не знаем, какие у кого цифры. Я бюджеты не формирую, их выкладывают только по телевизору. Вот покажут цифры, и вы думаете: «Ага, ну все понятно».

Шесть лет чемпион не меняется? А это чем вредит? «Бавария » тоже тогда вредит немецкому футболу? Чемпионы-то там тоже не менялись долго.

Я бы не сказал, что в России только «Зенит» развивается. Почему остальные хуже? Батраков в «Локомотиве » не развивается? В ЦСКА тот же Мусаев , он два в «Балтике» забил в РПЛ , здесь – намного больше. Развивается?

Ваня Обляков развивается? Чалов уехал в Европу. И так можно про каждую команду говорить. Так что ничем «Зенит» не вредит», – заявил форвард «Факела» Алексей Каштанов.