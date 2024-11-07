Руслан Пименов: «Я за российских тренеров, а не за Абаскаля и Слишковича. У нас есть талантливые специалисты, которые готовы использовать свои шансы»

Руслан Пименов против приглашения неопытных иностранных тренеров в РПЛ.

«Считаю, что привозить тренера-иностранца, которого никто не знает, — это неправильные мысли. Если мы делаем акцент на молодых футболистах, а для этого делается все, в регламенте прописывается: в Первой лиге должны два молодых играть обязательно. И во Второй лиге мы с этим столкнулись. Почему же и на русских молодых тренерах акцент тогда не делать?

Я за российских тренеров, а не за тех, которые были, в том числе, и в «Спартаке », если брать Слишковича или Абаскаля — ребят, которые не работали. Возможно, они хорошие тренеры, но я за именитых иностранцев, которые уже достигли чего-то и могут дать что-то новое нам. Я вижу только такой путь. Давать шанс молодым тренерам-иностранцам я не вижу смысла.

У нас есть свои талантливые тренеры, которые готовы приступить к работе и так же использовать свои шансы», – сказал бывший игрок сборной России.