Классен про «Спартак» Абаскаля: «Непонятно, почему мы посыпались. Если тренер уходит, мы как команда что-то делали плохо и виноваты не меньше»

Леон Классен высказался о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

Испанский специалист тренировал команду с июня 2022 года по апрель 2024 года. Сейчас он возглавляет «Гранаду».

– « » при здорово начал. Почему со временем все сломалось?

– Тяжелый вопрос... Это правда, что под руководством Гильермо мы очень хорошо начали, здорово играли.

У нас подобрался сильный коллектив. Мне и самому непонятно, почему мы посыпались потом.

– Как ты воспринял отставку Абаскаля?

– Если тренер уходит, значит, мы как команда что-то делали плохо и виноваты не меньше. Понятно, что были и его ошибки, но матчи проигрывали мы.

– Не считаешь, что после его ухода всем стало проще?

– Тем, у кого с ним не сложилось хороших отношений, стало проще. Кому-то стало хуже. Для кого-то ничего не поменялось. Каждый это воспринял по-своему.

– В СМИ писали, что Абаскаль и конфликтовали. Замечал такое?

– По крайне мере, на команду они это не вываливали. Я сам такого не замечал.

Может быть, были какие-то небольшие моменты, из которых можно было додумать, что у них не совсем хорошие отношения, но это происходило нечасто, и команде они это не показывали.

Если даже что-то такое случалось, то я сам до сегодняшнего дня точно этого не знаю, – сказал бывший футболист «Спартака» , перешедший в датский «Люнгбю».