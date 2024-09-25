Слишкович о Станковиче: «В «Спартаке» всегда одинаковая история – эйфория до 1-2 поражений. Хватит. Это самый большой клуб в России, но нужно спокойствие»

Владимир Слишкович оценил влияние большой популярности на «Спартак».

– «Спартак», к сожалению, зависит от связки Барко-Угальде. Если Барко хорошо закрыть, «Спартаку» тяжело войти в штрафную и забить. Если он играет хорошо, это очень опасно для соперника.

– Кажется, что Станкович добавил команде эмоций и улучшил атмосферу.

– При Гильермо Абаскале тоже были эмоции. И он хорошо начал в «Спартаке ». Сколько было очков после первых девяти туров? Столько же. Сколько очков отставания от «Зенита»? Столько же. А разница мячей при Гильермо была лучше. В «Спартаке» всегда одинаковая история – эйфория до момента, когда команда проиграет одну или две игры.

Я желаю «Спартаку» чемпионства и победы в Кубке. Но хватит этой эйфории. Всегда это начинается, а потом все плохо – игроки, тренеры, руководство. Надо бросать это и дать всем спокойно работать.

«Спартак» – это самый большой клуб в России, все спрашивают только по «Спартак». Но нужно спокойствие. «Локомотив» тоже хорошо играет, показывает результат, но там нет такой эйфории и давления.

– Почему так происходит именно со «Спартаком»?

– Это народная команда, 90% людей интересен именно «Спартак». Так было и остается. Но мое желание, чтобы люди, любящие «Спартак», после выигранной игры не думали, что они чемпионы мира, а после поражений не ругали всех. Надо дать время, – сказал бывший тренер «Спартака».