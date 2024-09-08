Первак о Станковиче: «Просто эпатажная фигура у кромки – бегает, кричит, заводит игроков. Не могу сказать, что нынешний «Спартак» – его команда, к зиме будет видно»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Юрий Первак Эсекиэль Барко Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Юрий Первак скептически высказался о работе Деяна Станковича в «Спартаке».

«Не могу сказать, что нынешний «Спартак» – это команда Станковича. Он просто эпатажная фигура у кромки поля – бегает, кричит, заводит игроков. Желтые карточки получает, если надо. При этом он сделал раздевалку. Видно, что он харизматичный, может психологически повлиять на команду, за ним игроки пойдут в бой. Футбольная и тактическая часть больше зависит от его помощников. У Абаскаля был хороший помощник – Слишкович.

За месяц Станкович ничего не успел бы сильно изменить в игровом плане. У «Спартака» состав сыгранный с прошлого сезона. Плюс добавился Барко, но он грамотный футболист, опытный, со своим мышлением. Станкович пока ничего такого не наворотил, чтобы говорить о его заслугах. К зиме будет видно, в каком состоянии будет «Спартак» и сможет ли Станкович удержать команду высоко», – сказал бывший генеральный директор «Спартака».

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21 комментарий
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Ну так понимающие люди вроде и не возносят Станковича. Будем смотреть дальше. А Первак сам себя закопал фразой, что Станкович - эпатажная фигура. То есть он вывод сделал за месяц для себя и выдал эту мысль. Мог бы элементарно быть корректнее в своих рассуждениях.
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Спартаку надо очень постараться до закрытия ТО усилиться габаритным форвардом. И это придаст Спартаку атакующую мощь. Ну а Станкевич разберётся где, как и когда эту мощь использовать
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Пои Станковиче Спартак более уважаемый. Да и от гнили они избавились.
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Результата и игры нет - это команда тренера.
Результат и игра есть - это ещё не его команда.
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Ответ Северный болельщик
Пои Станковиче Спартак более уважаемый. Да и от гнили они избавились.
Про гниль полностью согласен! Пока всё грамотно делают. А там видно будет
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Ответ Зелёный гопник
К зиме будет новый тренер😅
Смешной 😀🤣
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Первак первачя что ли хлебнул?
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Ответ Александр Поливенко
Полагаю ты о Жозе и Николсоне. Сам же понимаешь, что от них пользы, как от козла молока. От Николсона точно нужно очень постараться ещё до закрытия ТО. В крайнем случае, в аренду. Ну а Жозе, может быть, ещё принесёт пользу Спартаку
Ну так они занимают легионерские места.Если не продать то никого уже не купить.А Я наоборот расчитываю на ШАмара.ОН во Франции норм играл.
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Ответ Spartakus1984
Уже есть два.Тогда нужно от кого то одного избавиться.
Полагаю ты о Жозе и Николсоне. Сам же понимаешь, что от них пользы, как от козла молока. От Николсона точно нужно очень постараться ещё до закрытия ТО. В крайнем случае, в аренду. Ну а Жозе, может быть, ещё принесёт пользу Спартаку
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Ответ Александр Поливенко
Спартаку надо очень постараться до закрытия ТО усилиться габаритным форвардом. И это придаст Спартаку атакующую мощь. Ну а Станкевич разберётся где, как и когда эту мощь использовать
Уже есть два.Тогда нужно от кого то одного избавиться.
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Ответ Bartez1986
Ну так понимающие люди вроде и не возносят Станковича. Будем смотреть дальше. А Первак сам себя закопал фразой, что Станкович - эпатажная фигура. То есть он вывод сделал за месяц для себя и выдал эту мысль. Мог бы элементарно быть корректнее в своих рассуждениях.
Совершенно верно.
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Ответ Зелёный гопник
К зиме будет новый тренер😅
Мечты, мечты, где ваша сладость...
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Нормально относился к Перваку за Видича, но про эпатаж он Станковича с кем-то перепутал
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"скачет, истерит и размахивает руками"
©Мостовой
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Вот это да, никогда такого не было, все тренера были тихие, спокойные, в уголочке сидели)
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Станкович человек футбольный. забивал голы которые многим не снились , такой тренер нужен Спартаку
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Бегает, Кричит.
Массимо, Тедеско, Абоскаль, Станкович.
Они точно в своём уме.
Или они провсез тренеров так говарят .
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