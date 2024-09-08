Первак о Станковиче: «Просто эпатажная фигура у кромки – бегает, кричит, заводит игроков. Не могу сказать, что нынешний «Спартак» – его команда, к зиме будет видно»

Юрий Первак скептически высказался о работе Деяна Станковича в «Спартаке».

«Не могу сказать, что нынешний «Спартак» – это команда . Он просто эпатажная фигура у кромки поля – бегает, кричит, заводит игроков. Желтые карточки получает, если надо. При этом он сделал раздевалку. Видно, что он харизматичный, может психологически повлиять на команду, за ним игроки пойдут в бой. Футбольная и тактическая часть больше зависит от его помощников. У Абаскаля был хороший помощник – .

За месяц Станкович ничего не успел бы сильно изменить в игровом плане. У «Спартака» состав сыгранный с прошлого сезона. Плюс добавился , но он грамотный футболист, опытный, со своим мышлением. Станкович пока ничего такого не наворотил, чтобы говорить о его заслугах. К зиме будет видно, в каком состоянии будет «Спартак» и сможет ли Станкович удержать команду высоко», – сказал бывший генеральный директор « ».