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  • Черданцев не поменял мнения о Станковиче: «Спартак» не показал ничего выдающегося в дерби. Команда играет так, как ей дает соперник»
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Черданцев не поменял мнения о Станковиче: «Спартак» не показал ничего выдающегося в дерби. Команда играет так, как ей дает соперник»

Георгий Черданцев заявил, что его не убеждает «Спартак» Деяна Станковича.

Красно-белые обыграли ЦСКА (2:0) в 14-м туре Мир РПЛ.

После победы в дерби мнение о Станковиче поменялось в лучшую сторону?

– Абсолютно нет. Один матч ничего не меняет. «Спартак» не показал ничего выдающегося. Команда играет так, как ей дает соперник. У меня было больше вопросов к Николичу и ЦСКА. Так перед своими болельщиками играть нельзя. Что за низкая оборона? Кого они испугались? Может быть, на Николича давил авторитет Станковича как футболиста. Но Марко более опытный тренер и лучше знает российский чемпионат.

«Спартак» провел два лучших матча в сезоне – на выезде против «Зенита» и ЦСКА. Но это не потому, что Станкович выстроил гениальную игру. Просто почему‑то и ЦСКА, и «Зенит» играли очень осторожно. Как надо играть против «Спартака», показал «Краснодар» – надо готовиться к сопернику и не бояться, – сказал комментатор «Матч ТВ».

Георгий Черданцев: «Станкович разочаровывает, все с ним ясно, «Спартак» ничем не лучше, чем при Абаскале. Заслуги игрока не дают оснований говорить, что он успешный тренер»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoЦСКА
logoЗенит
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoГеоргий Черданцев
logoКраснодар
logoМарко Николич
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