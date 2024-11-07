Черданцев не поменял мнения о Станковиче: «Спартак» не показал ничего выдающегося в дерби. Команда играет так, как ей дает соперник»

Георгий Черданцев заявил, что его не убеждает «Спартак» Деяна Станковича.

Красно-белые обыграли ЦСКА (2:0) в 14-м туре Мир РПЛ .

– После победы в дерби мнение о Станковиче поменялось в лучшую сторону?

– Абсолютно нет. Один матч ничего не меняет. «Спартак » не показал ничего выдающегося. Команда играет так, как ей дает соперник. У меня было больше вопросов к Николичу и ЦСКА. Так перед своими болельщиками играть нельзя. Что за низкая оборона? Кого они испугались? Может быть, на Николича давил авторитет Станковича как футболиста. Но Марко более опытный тренер и лучше знает российский чемпионат.

«Спартак» провел два лучших матча в сезоне – на выезде против «Зенита» и ЦСКА. Но это не потому, что Станкович выстроил гениальную игру. Просто почему‑то и ЦСКА, и «Зенит » играли очень осторожно. Как надо играть против «Спартака», показал «Краснодар» – надо готовиться к сопернику и не бояться, – сказал комментатор «Матч ТВ».

Георгий Черданцев: «Станкович разочаровывает, все с ним ясно, «Спартак» ничем не лучше, чем при Абаскале. Заслуги игрока не дают оснований говорить, что он успешный тренер»