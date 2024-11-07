Жирков о драке в дерби: «Зачем Литвинову совать руки в лицо Роше? Провокация. Тот, кто бил по лицу, получит больше, а Руслан отделается красной»
Юрий Жирков считает, что Литвинов провоцировал Рошу в драке в дерби.
В субботу ЦСКА уступил «Спартаку» (0:2) в матче 14‑го тура МИР РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Руслан Литвинов и Виллиан Роша были удалены с поля.
«Нормальные вещи. Как раньше были, например, в матче «Сатурн» – ЦСКА. Просто мелкая стычка.
Но согласен с арбитром, что двум дали удаления. Одному – за провокацию, что в лицо совал руки, второму – за удар. Не знаю, сколько им дадут матчей.
Но тот, кто бил по лицу, получит больше, а Литвинов отделается красной карточкой. Это же все равно провокация – зачем совать руки в лицо?» – сказал бывший игрок ЦСКА и «Зенита».
Драка «Спартака» с ЦСКА: на две красные. Роша влепил двоим одним ударом (Бабичу до крови), Литвинов хватал за лицо
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Чемпионат»
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