  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Радимов о голе Бонгонда в дерби с ЦСКА: «Тео сделал Петрушку из Мойзеса, который начал хамить с 1-й минуты. Лучше играть в футбол, а не заниматься ударами локтями»
4

Радимов о голе Бонгонда в дерби с ЦСКА: «Тео сделал Петрушку из Мойзеса, который начал хамить с 1-й минуты. Лучше играть в футбол, а не заниматься ударами локтями»

Владислав Радимов высказался об ошибках ЦСКА в дерби со «Спартаком».

В матче 14-го тура Мир РПЛ красно-белые одержали победу со счетом 2:0.

«Ну, давайте так скажем, «Спартак» играл то, как хотел, то, как хочет Станкович, и это ему отдал ЦСКА.

Я так и не понял, почему ЦСКА вышел на своем поле со своими болельщиками в дерби и опустился к своей штрафной и пытался там встречать «Спартак» первые 30 минут... «Спартак» спокойно владел мячом, атаковал, ЦСКА при первой возможности этот мяч терял, «Спартак» забирал опять мяч, контролировал.

Ну и довели до того, что «Спартак» в концовке забил блестящий гол – Денисов в одно касание, Пруцев на Бонгонда, и тот из своего этого чувака, который хамить начал с первой минуты, Мойзеса, просто сделал Петрушку. Он показал, как не надо отнимать мяч, как ты выглядишь полным кретином, когда делаешь ошибку на встречном движении. Бонгонда сделал все идеально, ушел в середину, пробил в дальний. Это показатель, что лучше играть в футбол, а не заниматься ударами локтями», – сказал бывший игрок «Зенита».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoЦСКА
logoВладислав Радимов
logoпремьер-лига Россия
logoТео Бонгонда
logoМойзес Барбоза
logoДанил Пруцев
logoДаниил Денисов
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пономарев о дерби: «В поражении ЦСКА виноват тренерский штаб. Мойзес постоянно подключается в атаку и устает, поэтому проиграл Бонгонде в эпизоде с голом. Где были защитники?»
6сегодня, 16:30
Радимов о Роше в дерби: «Этот сумасшедший стал наступать кому-то на ноги, со всеми драться. Зачем в чемпионате футболист, который получает большие деньги и так хамит?»
36сегодня, 16:01
Литвинов о потасовке в матче с ЦСКА: «Роша и Бабич жестко сцепились: разъяренные глаза, бесятся друг на друга. Я пытался разнять – это футбол, а не бокс»
32сегодня, 11:25
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
У «ПСЖ 1 победа в 4 матчах ЛЧ. Обыграли только «Жирону» с сухим матчем Сафонова
3 минуты назад
У «Барсы» 15 голов в 4 матчах ЛЧ – больше всех на турнире
105 минут назад
«Ливерпуль» лидирует в таблице ЛЧ после 4-го тура, «Интер» – 5-й, «Барса» – 6-я, «Ман Сити» – 10-й, «Бавария» – 17-я, «Реал» – 18-й, «ПСЖ» – в зоне вылета
77 минут назад
Лига чемпионов. «Атлетико» на 93-й вырвал победу у «ПСЖ», «Барселона» забила 5 «Црвене Звезде», «Интер» одолел «Арсенал», «Бавария» обыграла «Бенфику»
42011 минут назад
«Барселона» одержала 7 побед подряд с общим счетом 28:5. 6 из них – разгромные
3222 минуты назад
«Барселона» разгромила «Црвену Звезду» – 5:2! Левандовски сделал дубль, у Рафиньи 1+2, у Кунде 3 ассиста
23023 минуты назад
Защитник «Барсы» Кунде сделал 3 ассиста в матче ЛЧ с «Црвеной Звездой». У игроков каталонцев не было ассистентских хет-триков в турнире 6 лет
830 минут назад
Левандовски забил 98-й и 99-й голы в Лиге чемпионов. У Месси – 129, у Роналду – 141
3152 минуты назад
У Рафиньи 5+3 в 4 матчах ЛЧ. Хавбек «Барсы» забил и отдал два ассиста в матче с «Црвеной Звездой»
7сегодня, 21:20
Левандовски забил 19 голов в 16 матчах за «Барсу» в сезоне. У 36-летнего поляка 5 мячей в 4 играх ЛЧ – он догнал Кейна и Дьокереша
30сегодня, 21:16
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» одолела «Бенфику» – 1:0. Мусиала забил с паса Кейна
1511 минут назад
«Интер» не проигрывает 9 матчей – 8 побед и ничья. Дальше – «Наполи»
617 минут назад
У Кейна 5+1 в 4 матчах ЛЧ. Форвард «Баварии» отдал ассист с «Бенфикой»
119 минут назад
«Интер» победил «Арсенал» (1:0) благодаря голу Чалханоглу с пенальти на 3-й добавленной к первому тайму минуте
7221 минуту назад
«Аталанта» обыграла «Штутгарт» – 2:0. Лукман и Дзаньоло забили
26 минут назад
«ПСЖ» проиграл «Атлетико» – 1:2! Корреа забил на 93-й
3226 минут назад
Рахимов об осторожном футболе «Рубина»: «В моих командах акцент не на трусливость, а на дисциплину и организацию. Болельщики могут вставать с дивана и пробовать тренироваться»
140 минут назад
Милитао о «Реале» после двух поражений подряд: «Тот, кто думает, что мы сдадимся, не знает истории клуба»
741 минуту назад
«У Неймара был конфликт с Жезушем – тренера не устраивало, что он не мотивирован. Уедет в МЛС, думаю – Месси его ждет». Агент Барбоза о форварде «Аль-Хилаля»
654 минуты назад
Сунесс про трансферы «Челси»: «Неустойчивая бизнес-модель. Многие будут сидеть на 7-летних контрактах и не захотят покидать клуб, если им не предложат много денег. Прибыли не будет»
257 минут назад