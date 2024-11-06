Радимов о голе Бонгонда в дерби с ЦСКА: «Тео сделал Петрушку из Мойзеса, который начал хамить с 1-й минуты. Лучше играть в футбол, а не заниматься ударами локтями»

Владислав Радимов высказался об ошибках ЦСКА в дерби со «Спартаком».

В матче 14-го тура Мир РПЛ красно-белые одержали победу со счетом 2:0.

«Ну, давайте так скажем, «Спартак» играл то, как хотел, то, как хочет Станкович, и это ему отдал ЦСКА .

Я так и не понял, почему ЦСКА вышел на своем поле со своими болельщиками в дерби и опустился к своей штрафной и пытался там встречать «Спартак » первые 30 минут... «Спартак» спокойно владел мячом, атаковал, ЦСКА при первой возможности этот мяч терял, «Спартак» забирал опять мяч, контролировал.

Ну и довели до того, что «Спартак» в концовке забил блестящий гол – Денисов в одно касание, Пруцев на Бонгонда, и тот из своего этого чувака, который хамить начал с первой минуты, Мойзеса , просто сделал Петрушку. Он показал, как не надо отнимать мяч, как ты выглядишь полным кретином, когда делаешь ошибку на встречном движении. Бонгонда сделал все идеально, ушел в середину, пробил в дальний. Это показатель, что лучше играть в футбол, а не заниматься ударами локтями», – сказал бывший игрок «Зенита».