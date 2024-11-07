Круговой об удалении Роши в матче со «Спартаком»: «Виллиан извинился перед командой. Нужно было держать эмоции при себе. Думаю, такое больше не повторится»
Виллиан Роша извинился перед игроками ЦСКА за удаление в матче со «Спартаком».
В субботу ЦСКА уступил красно-белым (0:2) в матче 14‑го тура Мир РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Руслан Литвинов и Роша были удалены с поля.
– Вы поддержали Виллиана Рошу после матча со «Спартаком»?
– Да. Он извинился перед командой и правильно сделал. Нужно было держать эмоции при себе, потому что это футбол, мы уже проигрывали.
Мы поддержали его, думаю, что такое больше не повторится, – сказал защитник ЦСКА Данил Круговой.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
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