Круговой об удалении Роши в матче со «Спартаком»: «Виллиан извинился перед командой. Нужно было держать эмоции при себе. Думаю, такое больше не повторится»

Виллиан Роша извинился перед игроками ЦСКА за удаление в матче со «Спартаком».

В субботу ЦСКА уступил красно-белым (0:2) в матче 14‑го тура Мир РПЛ . Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка , после которой Руслан Литвинов и Роша были удалены с поля.

– Вы поддержали Виллиана Рошу после матча со «Спартаком»?

– Да. Он извинился перед командой и правильно сделал. Нужно было держать эмоции при себе, потому что это футбол, мы уже проигрывали.

Мы поддержали его, думаю, что такое больше не повторится, – сказал защитник ЦСКА Данил Круговой.