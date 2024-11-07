Милитао о «Реале» после двух поражений подряд: «Тот, кто думает, что мы сдадимся, не знает истории клуба»
Эдер Милитао дал понять, что «Реал» не сдастся после двух поражений подряд.
«Мадрид» проиграл «Барселоне» (0:4) и «Милану» (1:3). В Ла Лиге «сливочные» занимают второе место и отстают от каталонцев на 9 очков при игре в запасе, а в Лиге чемпионов после 2 поражений в 4 турах мадридцы сейчас занимают 17-е место.
«Мы знаем, что должны защищать эмблему «Реала». Мы должны и можем делать гораздо больше.
Но тот, кто думает, что мы опустим руки, сдадимся, просто не знает нашей истории. Вперед, «Мадрид»!» – написал защитник «Реала» Милитао.
У «Реала» проблемы – а в Анчелотти верят или готовы уволить?
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер Эдера Милитао
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости