  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Милитао о «Реале» после двух поражений подряд: «Тот, кто думает, что мы сдадимся, не знает истории клуба»
7

Милитао о «Реале» после двух поражений подряд: «Тот, кто думает, что мы сдадимся, не знает истории клуба»

Эдер Милитао дал понять, что «Реал» не сдастся после двух поражений подряд.

«Мадрид» проиграл «Барселоне» (0:4) и «Милану» (1:3). В Ла Лиге «сливочные» занимают второе место и отстают от каталонцев на 9 очков при игре в запасе, а в Лиге чемпионов после 2 поражений в 4 турах мадридцы сейчас занимают 17-е место.

«Мы знаем, что должны защищать эмблему «Реала». Мы должны и можем делать гораздо больше.

Но тот, кто думает, что мы опустим руки, сдадимся, просто не знает нашей истории. Вперед, «Мадрид»!» – написал защитник «Реала» Милитао.

У «Реала» проблемы – а в Анчелотти верят или готовы уволить?

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер Эдера Милитао
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЭдер Милитао
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У «Реала» проблемы – а в Анчелотти верят или готовы уволить?
37сегодня, 19:20
Модрич про 1:3 с «Миланом»: «Не лучшая игра «Реала», команда разобщена на поле. Это не кризис – за 12 лет в клубе я вижу подобное не впервые. Мы вернемся на свой уровень, работая в команде»
19сегодня, 19:09
Вальдано о «Реале»: «Без Крооса многое потеряно, они не в состоянии компенсировать это даже с лучшими игроками мира. Его присутствие оздоравливало команду, в центре нет баланса»
43сегодня, 17:50
В «Реале» признали, что летом недоработали в плане формирования состава и баланса, клуб выйдет на рынок в январе (Marca)
109сегодня, 17:17
В «Реале» считают, что только Анчелотти может исправить ситуацию, тренеру доверяют (Marca)
72сегодня, 16:29
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
У «ПСЖ 1 победа в 4 матчах ЛЧ. Обыграли только «Жирону» с сухим матчем Сафонова
4 минуты назад
У «Барсы» 15 голов в 4 матчах ЛЧ – больше всех на турнире
106 минут назад
«Ливерпуль» лидирует в таблице ЛЧ после 4-го тура, «Интер» – 5-й, «Барса» – 6-я, «Ман Сити» – 10-й, «Бавария» – 17-я, «Реал» – 18-й, «ПСЖ» – в зоне вылета
68 минут назад
Лига чемпионов. «Атлетико» на 93-й вырвал победу у «ПСЖ», «Барселона» забила 5 «Црвене Звезде», «Интер» одолел «Арсенал», «Бавария» обыграла «Бенфику»
43812 минут назад
«Барселона» одержала 7 побед подряд с общим счетом 28:5. 6 из них – разгромные
3223 минуты назад
«Барселона» разгромила «Црвену Звезду» – 5:2! Левандовски сделал дубль, у Рафиньи 1+2, у Кунде 3 ассиста
23024 минуты назад
Защитник «Барсы» Кунде сделал 3 ассиста в матче ЛЧ с «Црвеной Звездой». У игроков каталонцев не было ассистентских хет-триков в турнире 6 лет
931 минуту назад
Левандовски забил 98-й и 99-й голы в Лиге чемпионов. У Месси – 129, у Роналду – 141
3153 минуты назад
У Рафиньи 5+3 в 4 матчах ЛЧ. Хавбек «Барсы» забил и отдал два ассиста в матче с «Црвеной Звездой»
7сегодня, 21:20
Левандовски забил 19 голов в 16 матчах за «Барсу» в сезоне. У 36-летнего поляка 5 мячей в 4 играх ЛЧ – он догнал Кейна и Дьокереша
30сегодня, 21:16
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» одолела «Бенфику» – 1:0. Мусиала забил с паса Кейна
1512 минут назад
«Интер» не проигрывает 9 матчей – 8 побед и ничья. Дальше – «Наполи»
618 минут назад
У Кейна 5+1 в 4 матчах ЛЧ. Форвард «Баварии» отдал ассист с «Бенфикой»
120 минут назад
«Интер» победил «Арсенал» (1:0) благодаря голу Чалханоглу с пенальти на 3-й добавленной к первому тайму минуте
7222 минуты назад
«Аталанта» обыграла «Штутгарт» – 2:0. Лукман и Дзаньоло забили
27 минут назад
«ПСЖ» проиграл «Атлетико» – 1:2! Корреа забил на 93-й
3227 минут назад
Рахимов об осторожном футболе «Рубина»: «В моих командах акцент не на трусливость, а на дисциплину и организацию. Болельщики могут вставать с дивана и пробовать тренироваться»
141 минуту назад
«У Неймара был конфликт с Жезушем – тренера не устраивало, что он не мотивирован. Уедет в МЛС, думаю – Месси его ждет». Агент Барбоза о форварде «Аль-Хилаля»
655 минут назад
Сунесс про трансферы «Челси»: «Неустойчивая бизнес-модель. Многие будут сидеть на 7-летних контрактах и не захотят покидать клуб, если им не предложат много денег. Прибыли не будет»
258 минут назад
Игроки «Црвены Звезды» атаковали Ямаля, когда он не выбил мяч после травмы игрока сербов. Рафинья помог 17-летнему вингеру «Барсы»
11сегодня, 21:14Фото