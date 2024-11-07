Милитао о «Реале» после двух поражений подряд: «Тот, кто думает, что мы сдадимся, не знает истории клуба»

Эдер Милитао дал понять, что «Реал» не сдастся после двух поражений подряд.

«Мадрид» проиграл «Барселоне» (0:4) и «Милану» (1:3). В Ла Лиге «сливочные» занимают второе место и отстают от каталонцев на 9 очков при игре в запасе, а в Лиге чемпионов после 2 поражений в 4 турах мадридцы сейчас занимают 17-е место.

«Мы знаем, что должны защищать эмблему «Реала». Мы должны и можем делать гораздо больше.

Но тот, кто думает, что мы опустим руки, сдадимся, просто не знает нашей истории. Вперед, «Мадрид »!» – написал защитник «Реала» Милитао .

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