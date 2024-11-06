Вальдано о «Реале»: «Без Крооса многое потеряно, они не в состоянии компенсировать это даже с лучшими игроками мира. Его присутствие оздоравливало команду, в центре нет баланса»

Хорхе Вальдано считает, что уход Тони Крооса негативно сказывается на «Реале».

«Уход Тони Крооса был недооценен, и именно в центре поля «Реал Мадрид» не находит баланса. Присутствие Крооса оздоравливало команду. Он привносил терпение, когда команда в этом нуждалась, и быстроту ума, когда нужно было ускориться.

«Мадрид» многое потерял без Крооса и не в состоянии компенсировать это даже с некоторыми из лучших игроков мира», – заявил бывший нападающий и директор «Реала».