Вальдано о «Реале»: «Без Крооса многое потеряно, они не в состоянии компенсировать это даже с лучшими игроками мира. Его присутствие оздоравливало команду, в центре нет баланса»
Хорхе Вальдано считает, что уход Тони Крооса негативно сказывается на «Реале».
«Уход Тони Крооса был недооценен, и именно в центре поля «Реал Мадрид» не находит баланса. Присутствие Крооса оздоравливало команду. Он привносил терпение, когда команда в этом нуждалась, и быстроту ума, когда нужно было ускориться.
«Мадрид» многое потерял без Крооса и не в состоянии компенсировать это даже с некоторыми из лучших игроков мира», – заявил бывший нападающий и директор «Реала».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
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