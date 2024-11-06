У «Реала» проблемы – а в Анчелотти верят или готовы уволить?

Кризис затягивается.

За последние три домашних матча «Реал» пропустил девять мячей, разгромно проиграл класико, а теперь получил 1:3 от «Милана» в Лиге чемпионов .

В 16 играх этого сезона уже 17 пропущенных и три поражения – за весь прошлый сезон было два.

В Ла Лиге «Мадрид» отстает от «Барселоны» уже на девять очков (правда, есть матч в запасе), а в ЛЧ далек от первой восьмерки и прямого выхода в 1/8 финала.

Начинает пугать само по себе, но еще более жутко – наполнение самих матчей «Реала». Похоже, у Карло Анчелотти все сломалось, а он не понимает, как чинить.

Анчелотти подкидывает новые проблемы, но не предлагает решений. В чем дело?

Перед стартом сезона итальянец должен был ответить на два ключевых вопроса:

1. Как жить без Тони Крооса?

2. Как интегрировать Килиана Мбаппе?

После 16 матчей за три полноценных месяца Карло не приблизился к ответам. Наоборот, он своими руками оголил новые проблемы. Допустим, что-то вне контроля тренера – как ужасная реализация Мбаппе или тяжелая травма Дани Карвахаля, но многие проблемы Анчелотти создает сам.

● Провал идеи высокого прессинга

Полузащите в нынешнем виде Карло явно не доверяет, поэтому решил сделать «Мадрид» максимально вертикальным: минимум игры через центр, ставка на забросы. А для усиления эффекта – высокий прессинг как основной инструмент. Затея полностью проваливается. «Реал» не организован, плохо располагается и оставляет огромное пространство между линий, соперники регулярно наказывают, а в трех последних матчах «Боруссия», «Барса» и «Милан» просто разрывали мадридцев из-за низкокачественного давления. Очевидно, что Мбаппе плох без мяча, тем страннее упорство Анчелотти в идее высокого прессинга, особенно так плохо поставленного.

● Основной схемы просто нет

За 16 матчей Анчелотти перепробовал все: 4-3-3, 4-2-3-1, 3-4-3, 4-4-2 ромб и классические 4-4-2. Но до сих пор нет понимания, какая схема для «Реала» основная. Карло продолжает менять расстановки и не может определиться с планом «А». У команды так нет шансов на стабильность при конкретных настройках. И без того расшатанная структура постоянно в экспериментальном режиме.

● Беллингем превратился из ключевого игрока в затычку

Успех «Реала» в прошлом сезоне был во многом основан на ключевой роли Джуда. Он был связкой между атакой и полузащитой, постоянно был десяткой в ромбе, а при обороне закрывал левый фланг. Теперь все иначе. Анчелотти гоняет Беллингема по всему периметру: выставляет то в центре, то на флангах, то даже правым вингером, как это было с «Сельтой». Роль тоже изменилась: теперь Джуд подчищает за Винисиусом и Мбаппе, связующим звеном он быть перестал.

● Доверия Гюлеру и Эндрику категорически нет

Карло регулярно говорит, что игроков нельзя загонять, что им нужен отдых, но сам же не использует на 100% свою обойму. Арда Гюлер пока не отыграл даже 300 минут в сезоне, а Эндрик провел на поле всего 107 – и хоть успел дважды забить, заработать пенальти и создать голевой момент для партнеров, пять матчей подряд не выходит вообще.

Все эти проблемы усугубили и так непростую ситуацию, когда нужно менять конфигурацию игры. У «Реала» не работает ни игра с мячом, ни без него. Команда не понимает, как ей играть.

«Реал» не паникует, но может уволить Анчелотти. Что слышно из клуба?

После матча с «Миланом» пошли первые слухи об уходе итальянца.

По информации Relevo, «Мадрид» очень не хочет, но может уволить Анчелотти, если результаты не улучшатся. Руководство верит в Карло, несмотря на качество игры, но не понимает, почему тренер ставит Джуда на разные позиции и не доверяет Эндрику с Гюлером.

Инсайдер Хосе Феликс Диас уверяет: в клубе не думают, что этот кризис сравним с провальными эпохами Хулена Лопетеги или Рафаэля Бенитеса. Анчелотти доверяют и считают, он может исправить ситуацию. Сам Карло понимает, что реакция на последние провалы должна быть «немедленной».

Позже As подтвердил, что радикальные меры неблизко: «Мадрид» очень верит в Анчелотти и готов дать время. Relevo добавляет, что тренера хотят оставить хотя бы до конца сезона, пока договариваются с Хаби Алонсо. Он не покинет «Байер» до лета 2025-го.

А пока Анчелотти остается – продолжится ли падение?

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«Реал» получил от «Милана», Холанд и «Сити» провалились у Дьокереша, идеальный «Ливерпуль» разнес Алонсо. Главное в ЛЧ

Фото: Gettyimages /Angel Martinez, Florencia Tan Jun, Angel Martinez; IMAGO/900/Cordon Press/Global Look Press