В «Реале» признали, что летом недоработали в плане формирования состава и баланса, клуб выйдет на рынок в январе (Marca)
В этом сезоне команда демонстрирует неубедительные результаты и потерпела два ощутимых поражения подряд – от «Барселоны» (0:4) и «Милана» (1:3). В Ла Лиге «сливочные» занимают второе место и отстают от каталонцев на 9 очков при игре в запасе, а в Лиге чемпионов после 2 поражений в 4 турах мадридцы сейчас занимают 17-е место.
В последние недели в клубе уже признали, что проделанная летом работа в плане формирования состава или необходимого баланса была, возможно, не самой успешной, сообщает Marca.
Ситуацию в команде усугубила тяжелая травма Даниэля Карвахаля, на это наложились последующие результаты.
При этом в руководстве уверены, что еще есть время исправить ситуацию, и именно поэтому «Мадрид» уже начал готовиться к январю.
Сейчас у клуба есть необходимость выйти на зимний рынок, чего «Реал» не делал уже пять лет, после покупки Рейньера.
Напомним, что в межсезонье к «Реалу» присоединились форварды Килиан Мбаппе и Эндрик, а покинули команду Тони Кроос, Хоселу, Начо Фернандес, несколько молодых игроков и Кепа Аррисабалага, который вернулся в «Челси» после аренды.
Виноват не только Анчелотти, но он не предлагает решений. «Реал» в кризисе
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