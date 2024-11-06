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В «Реале» признали, что летом недоработали в плане формирования состава и баланса, клуб выйдет на рынок в январе (Marca)

«Реал Мадрид» намерен выйти зимой на трансферный рынок.

В этом сезоне команда демонстрирует неубедительные результаты и потерпела два ощутимых поражения подряд – от «Барселоны» (0:4) и «Милана» (1:3). В Ла Лиге «сливочные» занимают второе место и отстают от каталонцев на 9 очков при игре в запасе, а в Лиге чемпионов после 2 поражений в 4 турах мадридцы сейчас занимают 17-е место.

В последние недели в клубе уже признали, что проделанная летом работа в плане формирования состава или необходимого баланса была, возможно, не самой успешной, сообщает Marca.

Ситуацию в команде усугубила тяжелая травма Даниэля Карвахаля, на это наложились последующие результаты.

При этом в руководстве уверены, что еще есть время исправить ситуацию, и именно поэтому «Мадрид» уже начал готовиться к январю.

Сейчас у клуба есть необходимость выйти на зимний рынок, чего «Реал» не делал уже пять лет, после покупки Рейньера.

Напомним, что в межсезонье к «Реалу» присоединились форварды Килиан Мбаппе и Эндрик, а покинули команду Тони Кроос, Хоселу, Начо Фернандес, несколько молодых игроков и Кепа Аррисабалага, который вернулся в «Челси» после аренды.

Виноват не только Анчелотти, но он не предлагает решений. «Реал» в кризисе

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
возможные трансферы
logoТони Кроос
logoХоселу
logoНачо Фернандес
logoКепа Аррисабалага
logoДаниэль Карвахаль
logoКилиан Мбаппе
logoРейньер
logoЭндрик
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