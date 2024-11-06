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  • Модрич про 1:3 с «Миланом»: «Не лучшая игра «Реала», команда разобщена на поле. Это не кризис – за 12 лет в клубе я вижу подобное не впервые. Мы вернемся на свой уровень, работая в команде»
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Модрич про 1:3 с «Миланом»: «Не лучшая игра «Реала», команда разобщена на поле. Это не кризис – за 12 лет в клубе я вижу подобное не впервые. Мы вернемся на свой уровень, работая в команде»

Лука Модрич высказался после поражения «Реала» от «Милана» в Лиге чемпионов.

«Реал» уступил со счетом 1:3 в домашнем матче 4-го тура общего этапа.

«Еще один разочаровывающий вечер для нас. Сложно оценить игру – в определенные моменты мы действовали хорошо, но это был не лучший наш матч. Мы были не так хороши, а «Милан» сыграл лучше.

Дело не в чем-то одном, это касается всей команды в целом. Нам нужно стать лучше как команде, быть более сплоченными на поле и постараться найти решения, потому что сейчас мы выглядим разделенными, в том смысле, что на поле мы далеки друг от друга. Нам нужно вернуть то, что было нашей главной силой все эти годы.

Я уверен, что мы станем лучше, но потребуется время. У нас всего шесть очков, и нам предстоят тяжелые матчи. Нам нужно держаться вместе и попытаться исправить то, что у нас не получается.

Это не кризис, мне не нравится это слово. Я здесь уже 12 лет и сталкиваюсь с подобной ситуацией не впервые. Одного качества недостаточно, нужно больше работать в команде, и тогда нам будет легче. Я уверен, что мы вернемся на свой уровень», – сказал полузащитник «Реала».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
logoМилан
logoРеал Мадрид
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛука Модрич
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