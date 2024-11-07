Семак о Кузяеве и «Зените»: «Слухи, абсолютно. Далера все устраивает – дай бог, чтобы играл как можно больше и лучше»
Сергей Семак опроерг информацию о возможном возвращении Далера Кузяева в «Зенит».
Сообщалось, что клуб рассматривает возможность подписания полузащитника «Гавра» зимой. Контракт Кузяева с комнадой Лиги 1 истекает в июне.
– Сергей Богданович, в интернете пошли слухи о возвращении Кузяева. Можете ли вы подтвердить что-то? Или это только слухи какие-то? Потому что у него контракт до 2025 года.
– Слухи, абсолютно! Тут невозможно что-либо комментировать. Это слухи. Вы слышали, что сказало наше руководство.
Что касается Далера, он играет, его все устраивает. Дай Бог, чтобы он играл как можно больше и как можно лучше, мы за него переживаем, следим за ним. Никаких новостей кроме слухов я не слышал, – сказал главный тренер «Зенита».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Зенита»
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