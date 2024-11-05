Отец Кузяева о слухах про «Зенит»: «Никто с нами не связывался»
Отец Далера Кузяева заявил, что «Зенит» не связывался с игроком.
Ранее появилась информация, что петербургский клуб рассматривает возвращение Кузяева зимой. Контракт российского полузащитника с «Гавром» истекает в июне.
«Никто с нами не связывался», – сказал Адьям Кузяев.
В текущем сезоне Лиги 1 Кузяев сыграл 8 матчей, начав в старте лишь три из них. Его подробную статистику можно найти здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
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