Отец Кузяева о слухах про «Зенит»: «Никто с нами не связывался»

Отец Далера Кузяева заявил, что «Зенит» не связывался с игроком.

Ранее появилась информация , что петербургский клуб рассматривает возвращение Кузяева зимой. Контракт российского полузащитника с «Гавром » истекает в июне.

«Никто с нами не связывался», – сказал Адьям Кузяев .

В текущем сезоне Лиги 1 Кузяев сыграл 8 матчей, начав в старте лишь три из них. Его подробную статистику можно найти здесь.