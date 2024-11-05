Медведев о возможном возвращении Кузяева в «Зенит»: «Спросите самого Далера»

В «Зените» прокомментировали информацию о возможном возвращении Далера Кузяева.

Ранее появилась информация , что сине-бело-голубые рассматривают возможность подписания Кузяева зимой. Контракт российского полузащитника с «Гавром» истекает в июне.

– Правда ли, что Кузяев может вернуться в «Зенит»?

– Спросите у самого Далера , – сказал председатель правления «Зенита » Александр Медведев .

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