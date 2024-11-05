Медведев о возможном возвращении Кузяева в «Зенит»: «Спросите самого Далера»
В «Зените» прокомментировали информацию о возможном возвращении Далера Кузяева.
Ранее появилась информация, что сине-бело-голубые рассматривают возможность подписания Кузяева зимой. Контракт российского полузащитника с «Гавром» истекает в июне.
– Правда ли, что Кузяев может вернуться в «Зенит»?
– Спросите у самого Далера, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Odds.ru
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