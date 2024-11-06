Соболев забил 2-й гол за «Зенит» в 11 играх – «Ахмату» в Кубке. В РПЛ результативных действий нет
Александр Соболев забил второй гол за «Зенит».
27-летний форвард поразил ворота «Ахмата» на 87-й минуте первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:0).
Взятие ворот судья Евгений Кукуляк зафиксировал после длительной проверки эпизода судьями ВАР, которые установили, что офсайда не было.
Это второй гол Соболева в 11 матчах за «Зенит» после перехода из «Спартака», оба мяча, как и голевая передача – в Кубке. В 7 играх Мир РПЛ результативных действий у нападающего нет.
Также Александр заработал по желтой карточке в РПЛ и Кубке. Его подробная статистика – здесь.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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