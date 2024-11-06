Соболев забил 2-й гол за «Зенит» в 11 играх – «Ахмату» в Кубке. В РПЛ результативных действий нет

Александр Соболев забил второй гол за «Зенит».

27-летний форвард поразил ворота «Ахмата » на 87-й минуте первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:0).

Взятие ворот судья Евгений Кукуляк зафиксировал после длительной проверки эпизода судьями ВАР, которые установили, что офсайда не было.

Это второй гол Соболева в 11 матчах за «Зенит » после перехода из «Спартака», оба мяча, как и голевая передача – в Кубке. В 7 играх Мир РПЛ результативных действий у нападающего нет.

Также Александр заработал по желтой карточке в РПЛ и Кубке. Его подробная статистика – здесь .

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.