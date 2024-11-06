Кассьерра пяткой забил «Ахмату» в Кубке России, Ерохин также пяткой переправил мяч колумбийцу

Матео Кассьерра пяткой забил «Ахмату» в Фонбет Кубке России.

Нападающий «Зенита » отличился на 53-й минуте матча 1/4 финала Пути РПЛ в Санкт-Петербурге. После паса Вячеслава Караваева Александр Ерохин пяткой переправил мяч на Кассьерру , и колумбиец забил пяткой, стоя спиной к воротам.

После проверки эпизода на предмет офсайда судья Евгений Кукуляк засчитал гол.

Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (2:0, второй тайм).