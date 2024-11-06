Кассьерра пяткой забил «Ахмату» в Кубке России, Ерохин также пяткой переправил мяч колумбийцу
Матео Кассьерра пяткой забил «Ахмату» в Фонбет Кубке России.
Нападающий «Зенита» отличился на 53-й минуте матча 1/4 финала Пути РПЛ в Санкт-Петербурге. После паса Вячеслава Караваева Александр Ерохин пяткой переправил мяч на Кассьерру, и колумбиец забил пяткой, стоя спиной к воротам.
После проверки эпизода на предмет офсайда судья Евгений Кукуляк засчитал гол.
Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (2:0, второй тайм).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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