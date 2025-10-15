Парфенов об увольнении из «Торпедо»: «Непонятно такое решение. Команда приходила в порядок – у меня не было сомнений, что ситуация выправится»
Сегодня московский клуб объявил об увольнении главного тренера через месяц работы и повторном назначении Олега Кононова. Команда занимает последнее, 18-е, место в PARI Первой лиге с 10 очками в 14 матчах.
– Вы когда узнали об отставке?
– Ехал на утреннюю тренировку перед кубковой игрой, а после команда заезжала в отель. Мне прислали сообщение, что нужно приехать в офис. На встрече озвучили решение акционеров клуба, на этом все. В любом случае, это тоже опыт.
– Как восприняли?
– Удивился, конечно, было непонятно такое решение. Работы нашим тренерским штабом за этот месяц проделано много. Чувствовал, что команда приходит в порядок, уже понимает наши требования, выполняет их. Впереди у нас было три домашних матча, где можно было добиться максимального результата и исправить турнирное положение. Плотность в таблице очень высокая, сомнений, что «Торпедо» выправит ситуацию, у меня не было.
– С командой успели попрощаться?
– Собрались с административным штабом, потом с игроками. Сказал речь, ребята потом подходили, сказали теплые слова, кто‑то звонил, кто‑то сообщение прислал. Пожали руки, посмотрели в глаза. Теперь двигаемся дальше.
– Кто‑то из вашего штаба остался в «Торпедо»?
– Нет, все ушли, – сказал Парфенов.