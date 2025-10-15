Орлов про совмещение: «Карпин и себя поставил в сложную ситуацию, и «Динамо». Ради чего сидеть на двух стульях? Хочешь бороться за медали – должен постоянно быть с командой. 17 пропущенных – куда это годится?»

Геннадий Орлов не понимает, зачем Валерию Карпину две работы.

– Карпин и себя поставил в сложную ситуацию, и клуб. Ну зачем ему сидеть на двух стульях? Ради чего? Надо выбирать одно из двух. Если ты хочешь, чтобы «Динамо» боролось за медали, ты должен быть постоянно с командой.

Да и игра бело-голубых при Карпине пока особо не меняется – каждый играет за себя. Пропустили 17 мячей! Ну куда это годится. Карпин пригласил из «Ростова» Глебова и Осипенко , но стали ли они лидерами команды?

– Пока, похоже, нет.

– И мне кажется, что и не станут. Они игроки не того уровня, чтобы идти в московскую команду. А Карпин их взял, чтобы ему было на кого опираться...

После травмы восстановился Тюкавин , но ему еще надо возвратиться в свою форму, пока он от нее далек. Ну и Тюкавин – зависимый игрок. И важно, чтобы ему кто-то помогал из глубины, как Вендел , Барриос , Дуглас Сантос, которые в центре поля создавали превосходство «Зенита». И было бы много голевых моментов – в идеале 10, но хотя бы 2-3.

Конечно, в «Динамо» есть Бителло, который задает тон. Но ему надо найти еще лучший язык с российскими игроками, а времени на это нет.

«Динамо» надо ставить игру – и чем быстрее Карпину удастся это сделать, тем быстрее команда начнет набирать очки. Перед стартом сезона столько денег потратили, говорили о золотых медалях, а сейчас уже Лев Лещенко, их преданный болельщик, говорит, мол, я пойму Валерия Карпина, если он подаст в отставку...

Но «Динамо» само себе это все придумало. Неслучайно Дмитрий Гафин ушел в отставку, значит, какая-то внутренняя ситуация там есть, – отметил комментатор.