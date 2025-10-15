  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Орлов про совмещение: «Карпин и себя поставил в сложную ситуацию, и «Динамо». Ради чего сидеть на двух стульях? Хочешь бороться за медали – должен постоянно быть с командой. 17 пропущенных – куда это годится?»
5

Орлов про совмещение: «Карпин и себя поставил в сложную ситуацию, и «Динамо». Ради чего сидеть на двух стульях? Хочешь бороться за медали – должен постоянно быть с командой. 17 пропущенных – куда это годится?»

Геннадий Орлов не понимает, зачем Валерию Карпину две работы.

– Карпин и себя поставил в сложную ситуацию, и клуб. Ну зачем ему сидеть на двух стульях? Ради чего? Надо выбирать одно из двух. Если ты хочешь, чтобы «Динамо» боролось за медали, ты должен быть постоянно с командой.

Да и игра бело-голубых при Карпине пока особо не меняется – каждый играет за себя. Пропустили 17 мячей! Ну куда это годится. Карпин пригласил из «Ростова» Глебова и Осипенко, но стали ли они лидерами команды?

– Пока, похоже, нет.

– И мне кажется, что и не станут. Они игроки не того уровня, чтобы идти в московскую команду. А Карпин их взял, чтобы ему было на кого опираться...

После травмы восстановился Тюкавин, но ему еще надо возвратиться в свою форму, пока он от нее далек. Ну и Тюкавин – зависимый игрок. И важно, чтобы ему кто-то помогал из глубины, как Вендел, Барриос, Дуглас Сантос, которые в центре поля создавали превосходство «Зенита». И было бы много голевых моментов – в идеале 10, но хотя бы 2-3.

Конечно, в «Динамо» есть Бителло, который задает тон. Но ему надо найти еще лучший язык с российскими игроками, а времени на это нет.

«Динамо» надо ставить игру – и чем быстрее Карпину удастся это сделать, тем быстрее команда начнет набирать очки. Перед стартом сезона столько денег потратили, говорили о золотых медалях, а сейчас уже Лев Лещенко, их преданный болельщик, говорит, мол, я пойму Валерия Карпина, если он подаст в отставку...

Но «Динамо» само себе это все придумало. Неслучайно Дмитрий Гафин ушел в отставку, значит, какая-то внутренняя ситуация там есть, – отметил комментатор.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoГеннадий Орлов
logoЗенит
logoДинамо Москва
logoВендел
logoСборная России по футболу
logoКонстантин Тюкавин
logoБителло
logoДуглас Сантос
Дмитрий Гафин
logoДанил Глебов
logoВильмар Барриос
logoВалерий Карпин
logoМаксим Осипенко
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Если бы Гонду проводил на поле столько времени, сколько Соболев, это было бы полезнее для «Зенита». Он превосходит Александра по всем компонентам». Орлов о форвардах
17сегодня, 14:46
Орлов про «Зенит»: «Соболев играет из-за лимита, но Лусиано мастеровитее. Почему не использовать Алипа в защите и аргентинца в нападении? Что ж, Семак так видит»
625 октября, 10:50
Орлов о пенальти в ворота «Зенита»: «Понимаю Семака, все уже запутались в трактовках. Пусть Мажич разъяснит – где рука, где не рука, издадут методичку, а то приходится гадать»
595 октября, 09:45
Главные новости
Александр Кокорин: «Многие умничают: у него карьера должна была сложиться по-другому, суперталант. А мне в 16 лет поставили диагноз – нельзя играть в футбол, больная спина всю жизнь»
2135 минут назад
Клубы РПЛ летом потратили на трансферы 138,7 млн евро – больше всего за пять лет
848 минут назад
Четыре футболиста играли и с Родри, и с Кака в одной команде. Вспомните хотя бы одного?
сегодня, 18:00Тесты и игры
Ямаль создает моменты лучше всех последние полгода. Гюлер – 2-й, Салах – 4-й, де Брюйне – 6-й (CIES)
18сегодня, 17:57
«Позорище российского футбола – это Кокорин. Непозволительно говорить такие вещи, относиться так к коллегам». Губерниев о словах форварда «Ариса» про возвращение России в еврокубки
26сегодня, 17:46
«Динамо» может зимой купить Ставера у «Рубина», отступные – 80 млн рублей. Альтернативы – Гудиев из «Акрона» и Бориско из «Балтики» (Иван Карпов)
25сегодня, 17:25
Станкович об эмоциональности: «Я не терплю несправедливости, поэтому реагирую. После ошибок против «Спартака» я потеряю работу, а семьи – доход. Мажич же просто заменит судей»
37сегодня, 17:24
Акинфеев выпустил «Автобиографию самого преданного футболиста в истории мирового футбола»: «Заголовок мне не нравится, но в книге все как было. Верю, что она вдохновит не только спортсменов»
50сегодня, 16:53
Станислав Черчесов: «Спартак» был народной командой, но нужно что-то делать, чтобы сохранить статус. Ничего сложного, нужны титулы. Последние 10 лет каждый видит, кто становится чемпионом»
8сегодня, 16:49
Гюлер, Кубарси, Дуэ, Эстевао, Йоро, Леони, Мастантуоно и сын Станковича вошли в число 25 финалистов премии Golden Boy
27сегодня, 16:41
Ко всем новостям
Последние новости
Мать Дембеле оспаривает налог с 200 000 евро, которые вингер «ПСЖ» подарил ей на юбилей в 2017-м. Налоговая посчитала их доходом
18 минут назад
Петер Шмейхель: «Я говорил, что Хейлунд будет забивать по 25 голов, если получит поддержку. И посмотрите, что он делает в «Наполи» с де Брюйне и Мактоминеем. А «МЮ» берет Шешко – это странно»
212 минут назад
Автогол претендует на лучший мяч месяца во Второй лиге Б. Полковников забил в свои ворота в матче «Динамо СПб» и «Кванта»
17 минут назадВидео
Арда Гюлер: «Полностью доверяю Алонсо. Если скажет сыграть в воротах – куплю перчатки»
423 минуты назад
Гарсия о де Йонге: «Самый недооцененный игрок «Барсы», как и Ольмо с Фермином. Когда они в порядке, это заметно по команде»
130 минут назад
ЧМ-2025 (U20). 1/2 финала. Франция сыграет с Марокко, Аргентина против Колумбии
13сегодня, 13:01
Фонбет Кубок России. «Уфа» прошла «Енисей» по пенальти, тульский «Арсенал» одолел «Сокол», «Факел» сыграет с «Уралом» в четверг
1036 минут назад
Мостовой о словах Станковича про критику: «В «Спартаке» и свои получали немало: неважно, иностранец или русский. Когда выигрываешь – восхваляют, проигрываешь – те же люди отворачиваются»
540 минут назад
Батраков назвал Counter-Strike своей любимой игрой на ПК
1252 минуты назадКибер
Круговой о Дивееве в топ-5 лиг: «Потянет, конечно. Его сильные качества – первый пас, игра головой, жесткость и голос»
453 минуты назад