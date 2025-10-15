Круговой о Дивееве в топ-5 лиг: «Потянет, конечно. Его сильные качества – первый пас, игра головой, жесткость и голос»

Данил Круговой считает, что Игорь Дивеев способен играть в лучших чемпионатах.

«Потянет ли Дивеев уровень топ-5 лиг? Конечно, потянет. Почему нет?

У него есть сильные качества: первый пас, игра головой, жесткость и его голос» – сказал защитник ЦСКА Круговой, смеясь.

В нынешнем сезоне 26-летний Дивеев провел 9 матчей за ЦСКА в Мир РПЛ и забил 2 гола. Подробная статистика защитника доступна по ссылке .

Дивеев о продолжении карьеры: «Готов поехать в топ-6 лиг. Шестая – Турция, хотел бы там попробовать свои силы»

Писарев считает Дивеева лучшим защитником в России: «Не ван Дейк, но для РПЛ – абсолютный лидер. Игорь может дать сильную диагональ на 50 метров – редкое качество»