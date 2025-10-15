  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Круговой о Дивееве в топ-5 лиг: «Потянет, конечно. Его сильные качества – первый пас, игра головой, жесткость и голос»
4

Круговой о Дивееве в топ-5 лиг: «Потянет, конечно. Его сильные качества – первый пас, игра головой, жесткость и голос»

Данил Круговой считает, что Игорь Дивеев способен играть в лучших чемпионатах.

«Потянет ли Дивеев уровень топ-5 лиг? Конечно, потянет. Почему нет?

У него есть сильные качества: первый пас, игра головой, жесткость и его голос» – сказал защитник ЦСКА Круговой, смеясь.

В нынешнем сезоне 26-летний Дивеев провел 9 матчей за ЦСКА в Мир РПЛ и забил 2 гола. Подробная статистика защитника доступна по ссылке.

Дивеев о продолжении карьеры: «Готов поехать в топ-6 лиг. Шестая – Турция, хотел бы там попробовать свои силы»

Писарев считает Дивеева лучшим защитником в России: «Не ван Дейк, но для РПЛ – абсолютный лидер. Игорь может дать сильную диагональ на 50 метров – редкое качество»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoИгорь Дивеев
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoДанил Круговой
возможные трансферы
logoСборная России по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Игорь Дивеев: «Спартак» – главный соперник ЦСКА. Каждый сезон должен быть таким, чтобы они были ниже. Тогда на 50% задача выполнена»
1153 октября, 10:20
Дивеев о россиянах, которых могут номинировать на «Золотой мяч» в будущем: «Кисляк, Батраков, Глебов, Головин, Обляков и Сафонов. Себя не буду говорить»
15130 сентября, 10:07
Игорь Дивеев: «Футбол вообще редко смотрю – бывает, дерби, или «Зенит» с «Краснодаром». Надо в чем‑то другом развиваться»
2328 сентября, 15:44Видео
Главные новости
Александр Кокорин: «Многие умничают: у него карьера должна была сложиться по-другому, суперталант. А мне в 16 лет поставили диагноз – нельзя играть в футбол, больная спина всю жизнь»
2237 минут назад
Клубы РПЛ летом потратили на трансферы 138,7 млн евро – больше всего за пять лет
850 минут назад
Четыре футболиста играли и с Родри, и с Кака в одной команде. Вспомните хотя бы одного?
сегодня, 18:00Тесты и игры
Ямаль создает моменты лучше всех последние полгода. Гюлер – 2-й, Салах – 4-й, де Брюйне – 6-й (CIES)
22сегодня, 17:57
«Позорище российского футбола – это Кокорин. Непозволительно говорить такие вещи, относиться так к коллегам». Губерниев о словах форварда «Ариса» про возвращение России в еврокубки
26сегодня, 17:46
«Динамо» может зимой купить Ставера у «Рубина», отступные – 80 млн рублей. Альтернативы – Гудиев из «Акрона» и Бориско из «Балтики» (Иван Карпов)
26сегодня, 17:25
Станкович об эмоциональности: «Я не терплю несправедливости, поэтому реагирую. После ошибок против «Спартака» я потеряю работу, а семьи – доход. Мажич же просто заменит судей»
37сегодня, 17:24
Акинфеев выпустил «Автобиографию самого преданного футболиста в истории мирового футбола»: «Заголовок мне не нравится, но в книге все как было. Верю, что она вдохновит не только спортсменов»
51сегодня, 16:53
Станислав Черчесов: «Спартак» был народной командой, но нужно что-то делать, чтобы сохранить статус. Ничего сложного, нужны титулы. Последние 10 лет каждый видит, кто становится чемпионом»
8сегодня, 16:49
Гюлер, Кубарси, Дуэ, Эстевао, Йоро, Леони, Мастантуоно и сын Станковича вошли в число 25 финалистов премии Golden Boy
27сегодня, 16:41
Ко всем новостям
Последние новости
Геннадий Орлов: «Вот Симонян был авторитетом, а что сказать про Станковича, если сравнить с Никитой, Нетто, Ловчевым, Черенковым? В «Спартаке» всегда были ребята интеллигентные»
5 минут назад
Мать Дембеле оспаривает налог с 200 000 евро, которые вингер «ПСЖ» подарил ей на юбилей в 2017-м. Налоговая посчитала их доходом
10 минут назад
Петер Шмейхель: «Я говорил, что Хейлунд будет забивать по 25 голов, если получит поддержку. И посмотрите, что он делает в «Наполи» с де Брюйне и Мактоминеем. А «МЮ» берет Шешко – это странно»
214 минут назад
Автогол претендует на лучший мяч месяца во Второй лиге Б. Полковников забил в свои ворота в матче «Динамо СПб» и «Кванта»
19 минут назадВидео
Арда Гюлер: «Полностью доверяю Алонсо. Если скажет сыграть в воротах – куплю перчатки»
425 минут назад
Гарсия о де Йонге: «Самый недооцененный игрок «Барсы», как и Ольмо с Фермином. Когда они в порядке, это заметно по команде»
132 минуты назад
ЧМ-2025 (U20). 1/2 финала. Франция сыграет с Марокко, Аргентина против Колумбии
13сегодня, 13:01
Фонбет Кубок России. «Уфа» прошла «Енисей» по пенальти, тульский «Арсенал» одолел «Сокол», «Факел» сыграет с «Уралом» в четверг
1038 минут назад
Мостовой о словах Станковича про критику: «В «Спартаке» и свои получали немало: неважно, иностранец или русский. Когда выигрываешь – восхваляют, проигрываешь – те же люди отворачиваются»
542 минуты назад
Батраков назвал Counter-Strike своей любимой игрой на ПК
1254 минуты назадКибер