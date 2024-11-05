Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/4 финала. «Спартак» примет «Ростов», «Динамо» против «Локо», «Зенит» сыграет с «Ахматом» в среду

В Пути РПЛ Фонбет Кубка России пройдут первые матчи 1/4 финала.

Во вторник «Спартак » примет «Ростов », «Динамо » – «Локомотив ».

В среду ЦСКА сыграет в гостях с «Рубином», «Зенит» встретится дома с «Ахматом».

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

1/4 финала

Первые матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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