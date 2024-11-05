Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/4 финала. «Спартак» примет «Ростов», «Динамо» против «Локо», «Зенит» сыграет с «Ахматом» в среду
В Пути РПЛ Фонбет Кубка России пройдут первые матчи 1/4 финала.
Во вторник «Спартак» примет «Ростов», «Динамо» – «Локомотив».
В среду ЦСКА сыграет в гостях с «Рубином», «Зенит» встретится дома с «Ахматом».
Фонбет Кубок России
Путь РПЛ
1/4 финала
Первые матчи
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости