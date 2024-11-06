Клаудиньо забил первый гол за «Зенит» в сезоне – «Ахмату» в Кубке. У бразильца еще 5 ассистов в 16 играх

Клаудиньо забил первый гол в сезоне за «Зенит».

27-летний бразильский полузащитник открыл счет в первом матче 1/4 финала пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Ахмата ».

Это 16-й матч Клаудиньо в этом сезоне во всех турнирах. Ранее он отдал 5 ассистов.

В последний раз бразилец забивал 21 апреля – «Оренбургу» (1:0). Его подробная статистика – здесь .

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.