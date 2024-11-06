Клаудиньо забил первый гол за «Зенит» в сезоне – «Ахмату» в Кубке. У бразильца еще 5 ассистов в 16 играх
Клаудиньо забил первый гол в сезоне за «Зенит».
27-летний бразильский полузащитник открыл счет в первом матче 1/4 финала пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Ахмата».
Это 16-й матч Клаудиньо в этом сезоне во всех турнирах. Ранее он отдал 5 ассистов.
В последний раз бразилец забивал 21 апреля – «Оренбургу» (1:0). Его подробная статистика – здесь.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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