Фанаты «Зенита» развернули баннер «40 лет – эпоха или миг» на матче с «Ахматом» в честь годовщины чемпионства в 1984-м
Фанаты «Зенита» отметили 40-летие первого чемпионства акцией в матче с «Ахматом».
«Зенит» принимает «Ахмат» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, первый тайм).
Перед началом матча болельщики команды из Санкт-Петербурга развернули баннер с надписью «40 лет – эпоха или миг». Фраза является измененной строчкой из песни «Ленинград-84» группы «Бивни», написанной в 2004 году.
21 ноября 1984 года «Зенит» под руководством Павла Садырина разгромил харьковский «Металлист» (4:1) и стал чемпионом СССР.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Ultras Action
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости