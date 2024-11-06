Фанаты «Зенита» развернули баннер «40 лет – эпоха или миг» на матче с «Ахматом» в честь годовщины чемпионства в 1984-м

Фанаты «Зенита» отметили 40-летие первого чемпионства акцией в матче с «Ахматом».

«Зенит» принимает «Ахмат » в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, первый тайм).

Перед началом матча болельщики команды из Санкт-Петербурга развернули баннер с надписью «40 лет – эпоха или миг». Фраза является измененной строчкой из песни «Ленинград-84» группы «Бивни», написанной в 2004 году.

21 ноября 1984 года «Зенит » под руководством Павла Садырина разгромил харьковский «Металлист» (4:1) и стал чемпионом СССР.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.