Все крупные поражения «Сити» Пепа. Короткий список

И вот новый пункт.

«Манчестер Сити» получил четыре от «Спортинга» . Эти 1:4 – не просто сенсация тура Лиги чемпионов: команда Пепа не проигрывала в три мяча четыре года! Более того, это всего пятое такое поражение «Сити» Гвардиолы. Почти за 500 матчей!

Вспомним предыдущие.

0:4 от «Барселоны» (ЛЧ-2016/17)

Первый же год Гвардиолы в Манчестере шел жестко: проиграл бывшей команде 0:4, а Клаудио Браво – пришедший как раз из «Барсы» – удалился в начале второго тайма. Иронично: вратарь, которого брали как мастера игры ногами, ошибся в эпизоде, где нужно было сыграть ногами.

Но счет не отражает суть: «Сити» до удаления – один из самых достойных соперников «Барсы» в сезоне. Высоко и эффективно прессинговали, не уступали по ударам, ограничили Месси-Суареса-Неймара и пропустили только один. А вдесятером посыпались: во втором тайме залетело еще три мяча.

«После удаления все было кончено. До него игра была равной. До этого момента у меня не было практически никаких сожалений по поводу качества игры. Мы создали достаточно моментов, часто доходили до штрафной соперника», – признавался Пеп после матча.

Дома «Сити» ответил (3:1), но в группе ЛЧ остался вторым.

0:4 от «Эвертона» (АПЛ-2016/17)

И тут четыре пропущенных со следом «Барсы»: тогда «Эвертон» тренировал Роналд Куман, сыгравший с Пепом больше ста матчей.

0:4 от Кумана – крупнейшее поражение Пепа в лиге (не только АПЛ, а вообще). Пожалуй, первый зарегистрированный случай из категории «перемудрил» в Манчестере: Пеп использовал ромб в центре с Пабло Сабалетой, за фланги отвечали крайне пассивные Гаэль Клиши и Бакари Санья. Куман ответил автобусной схемой с пятеркой: защитники спокойно держали Серхио Агуэро и Рахима Стерлинга, а Росс Баркли разрывал на контратаках.

После поражения «Ман Сити» свалился на пятое место в АПЛ. «Мы могли получить пенальти после стыка Рахима с вратарем. Они забили при первом же шансе, а мы упускали моменты. Так происходит большую часть сезона: когда у наших соперников появляется шанс, они наказывают нас», – жаловался Гвардиола.

0:3 от «Ливерпуля» (ЛЧ-2017/18)

Классическое противостояние Пепа и Юргена Клоппа – в четвертьфинале Лиги чемпионов. «Ливерпуль» задушил прессингом и забил все три в первом тайме, а после перерыва компактно оборонялся.

«Соперник ни разу не пробил в створ. Понятия не имею, как нам это удалось», – признавался Клопп. Его Клоппа всегда была неудобна для Гвардиолы, но в том матче Пеп помог. Тоже из серии «перемудрил», классика важных матчей ЛЧ: Эмерик Лапорт как левый защитник, Кевин де Брюйне в паре с Фернандиньо для опорной зоны, Илкай Гюндоган как смещающийся в центр правый вингер. Все это раньше было в разных играх, но одновременно – ни разу.

Кстати, последний раз «Ман Сити» проигрывал три матча подряд (как сейчас) в апреле 2018-го: дважды «Ливерпулю», а между четвертьфиналами ЛЧ упустили 2:0 с «Ман Юнайтед», когда Поль Погба и Жозе Моуринью очень не хотели дарить соседям чемпионство на «Олд Траффорд».

2:5 от «Лестера» (АПЛ-2020/21)

Начало странного сезона, съехавшего из-за ковида, Брендан Роджерс стартовал идеально: три победы в трех первых турах – для красоты в гостях разнесли «Манчестер Сити».

«Сити» забил первым, а потом глупо привозил: контратаки от Джейми Варди в идеальной форме (спойлер: у него хет-трик) – и три (!) пенальти. «Три разных защитника делают одну и ту же простейшую ошибку, – экс-защитник Гари Невилл был в шоке. – Они суетятся и действуют наивно».

У Гвардиолы есть и оправдание: из-за Лиги чемпионов у «Сити» практически не было предсезонки, а на «Лестер» не доехали Габи Жезус, Агуэро, Бернарду Силва, Гюндоган, Жоау Канселу, Александр Зинченко и Лапорт. Спасать команду вышел молодой Лайам Делап – сын того самого Рори Делапа, бросавшегр ауты.

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Теперь в тоненькой папке «Разгромные поражения «Ман Сити» новая запись – благодаря новому тренеру «Ман Юнайтед» .

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Фото: Gettyimages.ru /Gualter Fatia, Laurence Griffiths, Alex Livesey