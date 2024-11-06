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Гвардиола о поражениях «Ман Сити»: «Сложный момент, но я не хочу сдаваться. Это футбол, иногда ты можешь проиграть. То, что мы проходили в прошлом, возможно, было исключением»

Пеп Гвардиола высказался о проблемах с защитой после 1:4 от «Спортинга».

«Манчестер Сити» потерпел разгромное поражение от португальского клуба в 4-м туре Лиги чемпионов УЕФА.

– Изменения в защите – это проблема?

– Возможно. Я не знаю. Когда в календаре много игр, невозможно все время играть с одной и той же четверкой защитников. Мы столкнулись с этой проблемой, но что есть, то есть. 

Сейчас сложный момент в плане результатов, но я не хочу сдаваться. Я буду бороться, мне как тренеру нравится этот вызов. 

Это футбол. Возможно, то, что мы проходили в прошлом, было исключением. Иногда ты можешь проиграть. Они наказывали нас, используя те немногие моменты, которые у них были. Мы же упускали свои возможности. 

Нам могло хватить первого тайма, чтобы решить исход встречи. В начале второго мы сразу пропустили 2 гола и счет стал 1:3, – сказал Гвардиола

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: BBC
logoСпортинг
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПеп Гвардиола
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