Дьокереш разобрал «Сити» – 3+1! Сенсация тура

Так Лиссабон попрощался с Аморимом.

«Спортинг» выдал главную сенсацию дня в Лиге чемпионов – разбил 4:1 «Ман Сити» в Лиссабоне. Помог монструозный Дьокереш, поучаствовавший во всех голах.

Манчестерцы впервые пропустили в этом сезоне ЛЧ– и сразу четыре! Больше всех за игровой день – столько же получили «Байер» от «Ливерпуля» и «Слован» от загребского «Динамо».

Дьокереш забил и до, и после перерыва. Разобрался с 19-летним дебютантом и устроил мастер-класс по пенальти

Матч стал последним домашним во главе «Спортинга» для тренера Рубена Аморима – он возглавит «МЮ» во время международной паузы.

Болельщики проводили красивым перфомансом на трибунах.

Сам Аморим получил памятный плакат с изображенными трофеями, которые он выиграл с клубом.

Отличная мотивация для победы над топом. Особенно учитывая, что это «Ман Сити» – совсем скоро он будет встречаться с ним чаще .

Англичане открыли счет уже на 4-й минуте: Фил Фоден отобрал мяч в центре поля и сам же приложился по центру ворот, вратарь не достал.

«Спортинг» сравнял уже на 38-й минуте – конечно же, Виктор Дьокереш! Швед убежал после четкого паса Жеовани Кенда и отправил мяч в дальний. Уверенно разобрался и с опекавшим его защитником – 19-летним Джахмаем Симпсоном-Пьюзи. Это дебют юниора в старте манчестерцев, и сразу в ЛЧ. Не справился – хотя кто способен остановить Дьокереша?

До перерыва докатали без голов, зато лиссабонцы шокировали соперника сразу после – забили два за четыре минуты! Первый уже на 20-й секунде тайма: Максимилиано Араухо разогнал атаку по левому флангу, быстро открылся и влетел в чужую штрафную. Поднял голову, оценил обстановку и выстрелил – прямо между ног Эдерсону.

И тут же третий гол: Йошко Гвардиол снес Франсишку Тринкау, судья указал на точку. Дьокереш мощно влепил в угол – дубль неудержимого шведа.

«Сити» побежал отыгрываться и даже заработал пенальти: на 69-й минуте Холанд мог сравнять, но вонзил в перекладину. «Спортинг» ликовал, расстроенный Холанд побрел назад.

Вскоре Дьокереш устроил норвежцу мастер-класс: в концовке получил еще один шанс забить с пенальти – и реализовал! Вратарь угадал угол, но против такого мощного удара не было шансов.

«Ман Сити» пропустил четыре за матч впервые с ноября 2023-го – тогда сыграли в лиге 4:4 с «Челси». А три матча подряд проиграл впервые с 2018-го – шесть лет назад получил от «МЮ» в АПЛ и дважды от «Ливерпуля» в ЛЧ.

Сейчас соперники были поскромнее: «Тоттенхэм» в Кубке лиги, «Борнмут» в АПЛ и теперь «Спортинг» в ЛЧ.

А что вообще с «Сити»? Отвечает Вячеслав Палагин

У провала «Сити» есть четко глобальная часть (проблемы, которые встречаются по сезону) и локальная (проблемы, которые создал конкретно «Спортинг»).

Глобальные:

● «Сити» катастрофически защищается после травмы Родри. Телеграм-канал «Футбол в цифрах» недавно подсчитал, что команда уже дважды допускала у своих ворот 5 и более явных моментов в АПЛ (вероятность гола >30%). Это повторение антирекорда в эпоху Пепа. Внимание: речь только про стартовые 10 туров, а не целый сезон. Скорее всего, антирекорд будет обновлен.

Травма Родри – не единственная причина, но его особенно не хватает. В первую очередь не достает мобильности испанца при игре без мяча. Подменяющие его Ковачич и Гюндоган банально хуже добегают. Иногда их просто перебегают соперники.

● Сыгранность в защите – еще один фактор, который работает против «Сити». Ее нет. В последнем матче АПЛ провалился не игравший три недели Кайл Уокер. Сегодня в основе вышел совсем молодой Джамай Симпсон-Пьюзи. Из-под него Дьекереш забил первый мяч, но это полбеды. В попытке помочь тинейджеру проваливался куда более опытный Аканджи. Иногда вдвоем шли в зону, которую спокойно мог прикрыть кто-то один. В итоге – разрывы в линии.

● Спад Холанда. В его случае проблемы делятся на два типа. Либо соперники подстраиваются под него и переходят на тройку ЦЗ, закрывая доступ к моментам. Либо доступ к моментам есть, но страдает реализация. Против «Спортинга» было и то, и другое. Убойных не слишком много, но теми редкими, что возникали, воспользовался ужасно.

Теперь про локальные:

● «Сити» попался в тактические сети Рубена Аморима. Его ключевой принцип – растянуть оборону соперника и найти дыру, которая возникнет в результате смещений защитников. Несколько лет назад Пеп точно так же объяснял секрет схемы Томаса Тухеля в «Челси», против которой у «Сити» тоже было много проблем. Аморим использует похожую в «Спортинге» – 3-4-2-1.

По типологии не отличались даже голы. Сравните победный мяч «Челси» в финале ЛЧ с первым голом «Спортинга». Натурально «копировать – вставить».

● Фактор Дьекереша. Наводил ужас на оборону «Сити» во всех стадиях. Либо сам получал моменты в быстрых атаках, либо создавал пространство партнерам, потому что запугивал защитников. Несыгранная пара Симпсон-Пьюзи – Аканджи терялась: проваливались и в эпизодах 1-в-1, и в эпизодах 1-в-2.

Монструозный Дьокереш: уже 27 голов в сезоне!

Сложно поверить, но Дьокереш не забил лишь в четырех матчах сезона за клуб и сборную. Его сдержали только «Порту» в Суперкубке Португалии, «Эшторил» и «Портимоненсе» в лиге, ПСВ в Лиге чемпионов и Словакия в группе Лиги наций. Счастливчики – остальные получили сполна.

Устрашающие детали сезона Дьокереша:

⚽️ 27 мячей (и 8 ассистов) за «Спортинг» и сборную Швеции уже к началу ноября. И две впечатляющих голевых серии, одна из них продолжается до сих пор. Прошлая продлилась аж девять матчей – 14 голов на клубном и национальном уровнях.

🎯 В последних пяти матчах аж 11 голов – больше всех пострадала «Эштрела» в чемпионате Португалии, получила сразу четыре. Всего на один больше, чем «Ман Сити».

🏆 Благодаря хет-трику Дьокереш вышел на первое место в гонке бомбардиров – столько же у Харри Кейна из «Баварии». В чемпионате Португалии Виктор, очевидно, лидирует с отрывом – наколотил уже 16.

Разумеется, такая феерия не осталась без внимания – Дьокерешем уже активно интересуются топы. Среди претендентов «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси», «Юве», «Милан» и как раз «Сити».

Теперь у нападающего на один козырь больше.

Фото: Gettyimages.ru /Justin Setterfield, Gualter Fatia