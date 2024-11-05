Флик об игре «Барсы»: «Мы постарались привить новую философию как в атаке, так и в обороне. Команда хорошо сыграна, игрокам нравится новый стиль, но можно кое-что улучшить»
«Наша идея в том, чтобы показывать хороший футбол, команда прекрасно сыграна. Наша четверка [защитников] и вся команда работают очень хорошо. Важно оказать давление на соперника, потому что они стремятся владеть мячом.
Мы очень хорошо играли в прошлом месяце, в том числе и в матче против «Эспаньола». Кажется, что все просто, и иногда приходится мириться с тем, что уровень игры команды снижается. Лига чемпионов – другой турнир, и все знают, как важно побеждать, чтобы финишировать в восьмерке лучших. Это наша цель. Мы сосредоточены на этом. Нужно улучшать то, что мы делали неправильно, но при этом мыслить позитивно.
Перед приездом я уже проанализировал команду и игроков. Мы увидели, что команда очень качественная. Мы постарались привить новую философию как в атаке, так и в обороне. Игроки ее поняли. Хорошие результаты помогли нам. Игрокам нравится этот стиль, но кое-что можно улучшить», – сказал главный тренер «Барселоны» на пресс-конференции перед матчем с «Црвеной Звездой» в Лиге чемпионов.
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