«Барса» играет лучше «Реала», несмотря на его звезд. Футболисты умирают на поле за Флика, в клубе отличная атмосфера». Просинечки о класико
В матче 11-го тура Ла Лиги мадридский клуб проиграл дома со счетом 0:4.
– Вы всегда говорили, что являетесь скорее болельщиком «Реала», чем какой-либо другой команды. Что вы думаете о победе «Барсы» на «Бернабеу»?
– Да, я болею за «Реал», потому что это моя первая команда за границей, но «Барса» – очень большой и впечатляющий клуб. Я всегда это говорил.
А что касается класико, то в «Барсе» царит отличная атмосфера с Фликом. Люди сражаются до конца, и выиграть со счетом 4:0 – это потрясающе.
«Барса» играет лучше, чем «Реал», несмотря на его звезд. Все игроки умирают на поле за Флика, – сказал Роберт Просинечки.
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Флик в перерыве класико обещал игрокам «Барсы» заменить любого, кто «хоть на метр» опустится в защитной линии (Mundo Deportivo)
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