«Барса» играет лучше «Реала», несмотря на его звезд. Футболисты умирают на поле за Флика, в клубе отличная атмосфера». Просинечки о класико

Бывший игрок «Реала» и «Барселоны» Роберт Просинечки оценил итоги класико.

В матче 11-го тура Ла Лиги мадридский клуб проиграл дома со счетом 0:4.

– Вы всегда говорили, что являетесь скорее болельщиком «Реала», чем какой-либо другой команды. Что вы думаете о победе «Барсы» на «Бернабеу»?

– Да, я болею за «Реал », потому что это моя первая команда за границей, но «Барса» – очень большой и впечатляющий клуб. Я всегда это говорил.

А что касается класико, то в «Барсе » царит отличная атмосфера с Фликом . Люди сражаются до конца, и выиграть со счетом 4:0 – это потрясающе.

«Барса» играет лучше, чем «Реал», несмотря на его звезд. Все игроки умирают на поле за Флика, – сказал Роберт Просинечки .

«Барселона» опережает «Реал» на 9 очков, у «Мадрида» матч в запасе

Флик в перерыве класико обещал игрокам «Барсы» заменить любого, кто «хоть на метр» опустится в защитной линии (Mundo Deportivo)