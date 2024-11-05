Флик перед матчем с «Црвеной Звездой»: «Даже не знаю, на каком месте «Барселона» в таблице – многое может измениться. При новом формате ЛЧ важно побеждать»

Ханс-Дитер Флик высказался о результатах «Барселоны» в Лиге чемпионов.

Завтра «Барселона » сыграет на выезде с «Црвеной Звездой » в 4-м туре общего этапа. Каталонцы занимают 10-е место в таблице, набрав 6 очков.

– При новом формате Лиги чемпионов очень важно побеждать. Мы знаем, что завтра будет сложный матч против хорошей команды с быстрыми нападающими. Цель – победить.

Я думаю о будущем, а не о прошлом. Нельзя сравнивать [текущую ситуацию] с тем, что было в прошлом. Мы хотим добиться большего успеха в Лиге чемпионов, и завтра будет хороший день для этого.

– У «Барселоны» есть шансы на победу в Лиге чемпионов?

– Чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужно проделать большую работу. Есть очень хорошие команды, которые преследуют ту же цель. Так или иначе, речь о том, чтобы усердно работать и меньше говорить.

– Вы уже подсчитываете расклады в таблице?

– Пока нет. Многое может измениться. Главное – побеждать, после матча с «Баварией» многое изменилось. Я даже не знаю, на каком месте мы находимся. Мы только начали и в конце надеемся оказаться в восьмерке лучших, – сказал главный тренер «Барселоны».