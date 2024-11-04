Соперники «Барсы» 99 раз попали в офсайд в этом сезоне – лучший результат в топ-5 лиг
«Барселона» лучше всех в топ-5 лиг Европы провоцирует офсайды соперников.
За 15 матчей сезона во всех турнирах соперники каталонцев 99 раз попали в офсайд (83 – в Ла Лиге).
Это лучший результат среди клубов топ-5 лиг Европы. Соперники «Барсы» в этом сезоне попадают в офсайд в среднем 6,6 раза за игру.
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Opta
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