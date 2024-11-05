Флик применяет в «Барселоне» систему штрафов, пунктуальность играет важную роль. Игрока могут не выпустить на поле в качестве наказания. Об этом рассказал Педри
Педри рассказал о системе штрафов в «Барселоне».
21-летний полузащитник принял участие в программе Martínez y Hermanos, где поделился подробностями внутреннего устройства команды.
По словам Педри, в «Барселоне» действует система штрафов, которая появилась после прихода в клуб Ханса-Дитера Флика.
Хавбек отмечает, что немецкий тренер очень серьезно относится к пунктуальности. За опоздание он может применить финансовое наказание или не выпустить игрока на поле.
Каталонский клуб лидирует в этом сезоне Ла Лиги, набрав 33 очка за 12 матчей.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Mundo Deportivo
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