Флик применяет в «Барселоне» систему штрафов, пунктуальность играет важную роль. Игрока могут не выпустить на поле в качестве наказания. Об этом рассказал Педри

Педри рассказал о системе штрафов в «Барселоне».

21-летний полузащитник принял участие в программе Martínez y Hermanos, где поделился подробностями внутреннего устройства команды.

По словам Педри , в «Барселоне » действует система штрафов, которая появилась после прихода в клуб Ханса-Дитера Флика .

Хавбек отмечает, что немецкий тренер очень серьезно относится к пунктуальности. За опоздание он может применить финансовое наказание или не выпустить игрока на поле.

Каталонский клуб лидирует в этом сезоне Ла Лиги, набрав 33 очка за 12 матчей.

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