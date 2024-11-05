Станкович о судействе в России: «С первого дня понял, что многих тут интересуют нефутбольные вещи. Считаю себя достаточно умным, чтобы не попадаться в эту ловушку»
Деян Станкович высказался о судействе в России.
«Спартак» потерпел поражение от «Ростова» со счетом 0:1 в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В этой игре команды пробили по одному пенальти, а защитник москвичей Олег Рябчук получил красную карточку.
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.
– Вы сегодня порой саркастически аплодировали арбитру. Вы недавно намекали на то, что у Мажича есть предвзятость к вам. Откуда она?
– С первого дня я понял, что многих тут интересуют нефутбольные вещи. Но я считаю себя достаточно умным, чтобы не попадаться в эту ловушку и повторять одно и то же. Я живу матчем и его эмоциями, – сказал главный тренер «Спартака».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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