Станкович о судействе в России: «С первого дня понял, что многих тут интересуют нефутбольные вещи. Считаю себя достаточно умным, чтобы не попадаться в эту ловушку»

Деян Станкович высказался о судействе в России.

«Спартак» потерпел поражение от «Ростова» со счетом 0:1 в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В этой игре команды пробили по одному пенальти, а защитник москвичей Олег Рябчук получил красную карточку.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

– Вы сегодня порой саркастически аплодировали арбитру. Вы недавно намекали на то, что у Мажича есть предвзятость к вам. Откуда она?

– С первого дня я понял, что многих тут интересуют нефутбольные вещи. Но я считаю себя достаточно умным, чтобы не попадаться в эту ловушку и повторять одно и то же. Я живу матчем и его эмоциями, – сказал главный тренер «Спартака».